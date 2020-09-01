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Тема дняОнлайн-трансляция с 1 Сентября в школах

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1 Сентября в прямом эфире: смотрим, что происходит сегодня в школах Новосибирска (онлайн-трансляция)

Присылайте фотографии, как ваши дети собираются в школу и отмечают начало нового учебного года

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В этом году торжественная линейка будет только у 1-х и 11-х классов&nbsp;

В этом году торжественная линейка будет только у 1-х и 11-х классов 

В этот вторник новосибирских школьников ждёт, пожалуй, самое странное 1 Сентября в их жизни. Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут только для 1-х и 11-х классов. Все остальные соберутся в своих классах.

Мы начинаем наш онлайн-репортаж с новосибирских линеек и ждём ваших фотографий! Нам интересно всё — как организован праздник, как вы готовитесь к школе, крутите волосы и выбираете букеты? А как организованы меры безопасности? Измеряют ли на входе в школу температуру? Отправляют ли обратно домой детей с повышенной температурой? И найдутся ли те, кто придёт на линейку в маске?

Присылайте свои фотографии и истории в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Мы расскажем о вашем празднике всему городу! Присоединяйтесь, будет весело!

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил школьников с праздником.

Алёна Истомина

Напоминаем, что в 11.00 журналист Алина Каур проведет прямой эфир в «Инстаграме» с праздничных линеек в школе № 96. Щелкайте сюда, чтобы подписаться на нашу страничку (в этом случае, когда начнется прямой эфир, вам сразу же придет уведомление).

Алёна Истомина

Что еще почитать про новый учебный год

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А если в классе вспышка? Роспотребнадзор рассказал, как школьников будут отправлять на карантин.

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Алёна Истомина

Праздничная линейка в школе №202 уже началась.

— Детей заводят в школу с разных входов, но ощущение праздника всё равно с нами, — пишет нам наша читательница.

Пятиклассник Александр&nbsp;

Пятиклассник Александр 

Алёна Истомина

Как-то раз мы рассказывали о школьных нормативах, сколько должны длиться уроки, когда делать домашку и как сидеть за столом. Настало время проверить, как вы усвоили этот материал. Полезный тест к 1 сентября для родителей — вам будет о чём пообщаться с учителями!

Алёна Истомина

Как должна выглядеть современная школа? Читайте про Хогвартс на Одоевского: репортаж из школы, которую построили за 500 миллионов рублей. В ней есть отдельные классы для мальчиков и девочек, класс с роботами и своя студия звукозаписи.

В штате более 40 учителей, их средний возраст меньше 30 лет

В штате более 40 учителей, их средний возраст меньше 30 лет

Алёна Истомина

Первоклассница и девятиклассник лицея №185 Октябрьского района Новосибирска решили, что обычные букеты - это непрактично. И попросили маму собрать подарок учительницы из канцтоваров, чая, кофе и сладостей.

Ручки, чай, кофе и сладости вместо цветов&nbsp;

Ручки, чай, кофе и сладости вместо цветов 

— У детей линейка позже, поэтому они ещё не собраны, — рассказала корреспонденту НГС читательница. — Поэтому пока букеты стоят в одиночестве, ждут своего часа. У Семёна брутальный тёмный, у Марии нежный девичий.

Как вам такой необычный букет от новосибирских школьников?&nbsp;

Как вам такой необычный букет от новосибирских школьников? 

Алёна Истомина

Недавно сибирячка объяснила, почему дистанционка — крайне плохой вариант, даже если будет бушевать коронавирус. Вот её резкая колонка.

А как считаете вы?

А вы за или против дистанционного обучения?

    Алёна Истомина

    Читатели продолжают присылать нам фотографии своих школьников. Знакомьтесь: Михаил, пошёл во второй класс лицея информационных технологий. И, как передают его родители, настрой у мальчика решительный.

    Желаем успехов и отличных оценок!

    Михаил пошёл во второй класс

    Михаил пошёл во второй класс

    Алёна Истомина

    1 сентября мы решили рассказать нашим читателям о необычном учителе, который преподает в физматшколе НГУ. Михаил Карташов также работает микробиологом в центре «Вектор» и изучает вирусы, которые нужны для борьбы с раком. А ещё несколько лет ему приходилось совмещать преподавание с командировками в Африку — там он работал с лихорадкой Эбола. В интервью журналисту НГС Екатерине Евстафьевой вирусолог-учитель рассказал, почему сам когда-то считал биологию скучной, как жил на две страны и из-за чего может назвать себя плохим преподавателем.

    Алёна Истомина

    Узнали ребёнка на этой фотографии? Это начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова в 1976 году.

    — Помню, что безумное было волнение — причем не моё, больше мамино волнение. И она оттого что так волновалась, очень сильно затянула мои косички и мне было очень больно, — вспоминает своё 1 Сентября Терешкова.

    Анна Терешкова,&nbsp;начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска

    Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска

    Мы собрали воспоминания известных новосибирцев об их походе в первый класс — почитать этот текст можно здесь.

    Алёна Истомина

    А вот и первые фотографии наших читателей — 1 сентября 1988 год, Якутия, город Ленск.

    Удивительно, но этому снимку 32 года&nbsp;

    Удивительно, но этому снимку 32 года 

    А вы помните ваше 1 Сентября? Какой был у вас букет? Какой запомнили первую учительницу? Были ли банты и гольфы? Расскажите, нам очень интересно!

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