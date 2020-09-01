1 Сентября в прямом эфире: смотрим, что происходит сегодня в школах Новосибирска (онлайн-трансляция)

В этот вторник новосибирских школьников ждёт, пожалуй, самое странное 1 Сентября в их жизни. Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут только для 1-х и 11-х классов. Все остальные соберутся в своих классах.



Мы начинаем наш онлайн-репортаж с новосибирских линеек и ждём ваших фотографий! Нам интересно всё — как организован праздник, как вы готовитесь к школе, крутите волосы и выбираете букеты? А как организованы меры безопасности? Измеряют ли на входе в школу температуру? Отправляют ли обратно домой детей с повышенной температурой? И найдутся ли те, кто придёт на линейку в маске?

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