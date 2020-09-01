1 Сентября в прямом эфире: смотрим, что происходит сегодня в школах Новосибирска (онлайн-трансляция)

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил школьников с праздником.
Напоминаем, что в 11.00 журналист Алина Каур проведет прямой эфир в «Инстаграме» с праздничных линеек в школе
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Как кружки и секции могут убить интересы вашего ребенка. Откровенный монолог детского психолога.
Праздничная линейка в школе №202 уже началась.
— Детей заводят в школу с разных входов, но ощущение праздника всё равно с нами, — пишет нам наша читательница.
Как-то раз мы рассказывали о школьных нормативах, сколько должны длиться уроки, когда делать домашку и как сидеть за столом. Настало время проверить, как вы усвоили этот материал. Полезный тест к 1 сентября для родителей — вам будет о чём пообщаться с учителями!
Как должна выглядеть современная школа? Читайте про Хогвартс на Одоевского: репортаж из школы, которую построили за 500 миллионов рублей. В ней есть отдельные классы для мальчиков и девочек, класс с роботами и своя студия звукозаписи.
Первоклассница и девятиклассник лицея №185 Октябрьского района Новосибирска решили, что обычные букеты - это непрактично. И попросили маму собрать подарок учительницы из канцтоваров, чая, кофе и сладостей.
— У детей линейка позже, поэтому они ещё не собраны, — рассказала корреспонденту НГС читательница. — Поэтому пока букеты стоят в одиночестве, ждут своего часа. У Семёна брутальный тёмный, у Марии нежный девичий.
Недавно сибирячка объяснила, почему дистанционка — крайне плохой вариант, даже если будет бушевать коронавирус. Вот её резкая колонка.
А как считаете вы?
А вы за или против дистанционного обучения?
Читатели продолжают присылать нам фотографии своих школьников. Знакомьтесь: Михаил, пошёл во второй класс лицея информационных технологий. И, как передают его родители, настрой у мальчика решительный.
Желаем успехов и отличных оценок!
1 сентября мы решили рассказать нашим читателям о необычном учителе, который преподает в физматшколе НГУ. Михаил Карташов также работает микробиологом в центре «Вектор» и изучает вирусы, которые нужны для борьбы с раком. А ещё несколько лет ему приходилось совмещать преподавание с командировками в Африку — там он работал с лихорадкой Эбола. В интервью журналисту НГС Екатерине Евстафьевой вирусолог-учитель рассказал, почему сам когда-то считал биологию скучной, как жил на две страны и из-за чего может назвать себя плохим преподавателем.
Узнали ребёнка на этой фотографии? Это начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова в 1976 году.
— Помню, что безумное было волнение — причем не моё, больше мамино волнение. И она оттого что так волновалась, очень сильно затянула мои косички и мне было очень больно, — вспоминает своё
Мы собрали воспоминания известных новосибирцев об их походе в первый класс — почитать этот текст можно здесь.
А вот и первые фотографии наших читателей — 1 сентября 1988 год, Якутия, город Ленск.
А вы помните ваше 1 Сентября? Какой был у вас букет? Какой запомнили первую учительницу? Были ли банты и гольфы? Расскажите, нам очень интересно!