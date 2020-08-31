На лугу под Новосибирском снова зацвели весенние цветы — ботаник объяснил, почему это плохо

В лесах под Новосибирском снова зацвели огоньки — на растения повлияли погодные условия.



— Мы на охоту ездили. Были в районе деревни Козлово Коченёвского района. Этот луг, что на фото, был со скошенной травой. И вот они там выросли. На этом кусту было несколько штук. А так и в других местах росло по несколько штук. Я жене отправил фото, так она была в шоке: это же весенние цветы, — рассказал читатель НГС Сергей, который выезжал на прошедших выходных поохотиться.



Учёные Ботанического сада уточнили корреспонденту НГС, что это не совсем обычное явление. Объясняется такое вторичное цветение очень длинным летом.

