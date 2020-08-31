На лугу под Новосибирском снова зацвели весенние цветы — ботаник объяснил, почему это плохо

В Новосибирской области второй раз распустились огоньки
В лесах под Новосибирском снова зацвели огоньки — на растения повлияли погодные условия.
— Мы на охоту ездили. Были в районе деревни Козлово Коченёвского района. Этот луг, что на фото, был со скошенной травой. И вот они там выросли. На этом кусту было несколько штук. А так и в других местах росло по несколько штук. Я жене отправил фото, так она была в шоке: это же весенние цветы, — рассказал читатель НГС Сергей, который выезжал на прошедших выходных поохотиться.
Учёные Ботанического сада уточнили корреспонденту НГС, что это не совсем обычное явление. Объясняется такое вторичное цветение очень длинным летом.
— Бывают растения, у которых есть так называемый органический покой — отцвели, и пробудить их ничем невозможно. А есть растения, у которых в случае длинного лета или тёплой осени провоцируется второе цветение. Иногда яблони цветут повторно, сирень может… На самом деле для растений это ничего хорошего не даёт: они расходуют силы на это повторное цветение, естественно, никакие плоды или семена не успеют завязаться. А израсходованные силы — это значит — ослабленное растение, это значит — ему будет труднее зимовать, — прокомментировал главный научный сотрудник Лаборатории экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский.
Несколько дней назад НГС рассказал о внезапном цветении черёмухи — фотографии прислал в редакцию читатель из Академгородка. А в 2018 году листья сирени распустились в центре Новосибирска даже в середине ноября.