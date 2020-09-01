Башни на Кирова признали лучшей элитной новостройкой страны — они обошли комплекс в Крыму с апартаментами за 58 миллионов

Новосибирский ЖК стал лучшей элитной новостройкой России
Жилой комплекс Richmond Residence на улице Кирова в Новосибирске признали лучшим региональным комплексом элит-класса.
Церемония награждения премией Urban Awards прошла на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, результаты опубликованы на официальном сайте премии. Премия Urban Awards присуждается с 2009 года. Премия создана для определения достижений жилой городской недвижимости России и продвижения современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью, для повышения качества инфраструктуры и городской среды.
Для определения номинантов и лауреатов Urban Awards ежегодно создаётся независимая экспертная комиссия из профессионалов недвижимости, которая оценивает объекты, учитывая весь процесс девелопмента — строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства, а также архитектурный облик.
Как рассказали в ГК «Дом-Строй», которая строит комплекс Richmond Residence, проект презентовали экспертной коллегии, которая оценивала расположение, организацию входных групп и общественные зоны, дворы и озеленение, инфраструктуру, архитектуру и планировки и другие параметры.
В финал, помимо комплекса из Новосибирска, вышли также проекты из Нижнего Новгорода, Крыма и Казани. В результате победителем признали именно новосибирскую новостройку.
Комплекс начали строить прошлой осенью. Как рассказывали в «Дом-Строе», он будет состоять из двух 27-этажных башен, объединённых 5-этажной торгово-офисной частью. На сайте застройщика указано, что в ней, в частности, будет двухуровневый фитнес-центр с бассейном и летней террасой. У жителей комплекса будет свой выход в фитнес-центр, а во дворе обещают построить фонтан.
Верхние этажи займут двухуровневые пентхаусы: по планировке, опубликованной на сайте, в первом корпусе их два, площадью 221,05 и 250,47 квадратных метров. В ГК «Дом-Строй» уточнили, что минимальная стоимость «квадрата» — 104 тысячи рублей, а самая дешёвая квартира площадью 38,7 квадратных метров стоит 5,5 миллионов рублей. Стоимость пентхаусов в компании не раскрывают.
Стоимость жилья в комплексах-конкурентах примерно сопоставима: в комплексе апартаментов Odette в неоклассическом стиле рядом с парком «Чёрное озеро» в Казани квадрат стоит от 122,6 тысяч рублей, в среднеэтажном ЖК «Шаляпин» в историческом центре Нижнего Новгорода — от 130 тысяч.
Самый дорогой номинант премии — апартаменты в комплексе Ayu-Dag Resort & SPA в Крыму, где в продаже остались апартаменты дороже 20 миллионов, а стоимость квадрата в пентхаусах достигает 350 тысяч рублей. Самый дорогой пентхаус с видом на море здесь продают почти за 58 млн рублей.
Проекты из Новосибирска традиционно входят в число финалистов премии Urban Awards и получают награды. В прошлом году в числе финалистов были микрорайон «Ясный берег» и проекты группы «СибирьИнвест». Ранее победителями премии Urban Awards признавали жилые комплексы «Бавария» и «Оазис» и посёлок «Кедровый». В 2017 году экоквартал Flora & Fauna признали лучшим строящимся комплексом премиум-класса.
Со строительством комплекса на Кирова связан и конфликт с автовладельцами: в начале августа они сообщили, что со стройки на их машины попал раствор, с которым не справляются в автомойках.