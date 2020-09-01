Башни на Кирова признали лучшей элитной новостройкой страны — они обошли комплекс в Крыму с апартаментами за 58 миллионов

Для определения номинантов и лауреатов Urban Awards ежегодно создаётся независимая экспертная комиссия из профессионалов недвижимости, которая оценивает объекты, учитывая весь процесс девелопмента — строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства, а также архитектурный облик.

Как рассказали в ГК «Дом-Строй», которая строит комплекс Richmond Residence, проект презентовали экспертной коллегии, которая оценивала расположение, организацию входных групп и общественные зоны, дворы и озеленение, инфраструктуру, архитектуру и планировки и другие параметры.

В финал, помимо комплекса из Новосибирска, вышли также проекты из Нижнего Новгорода, Крыма и Казани. В результате победителем признали именно новосибирскую новостройку.