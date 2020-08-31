«Будто говорила: "Вытащи меня"»: новосибирец полез по балконам на 9-м этаже спасать чужую кошку

Крики были слышны во всей округе



— Я после работы приехал домой и услышал, как орёт кошка. Это во всей округе было слышно. Я понял, что что-то случилось. Кошки просто так обычно не орут. В общем чате дома написали, на каком этаже кричала кошка и что ей нужна помощь: дверь закрыта, соседей дома нет, а кошка застряла между дверями очень крепко. Я поднялся на 14-й этаж, посмотрел, что до кошки можно добраться по балконам. Пока шёл, у меня было чувство, что кошка на меня смотрела и орала. Как будто говорила мне: «Вытащи меня отсюда», — рассказал Магеррам корреспонденту НГС.



Мужчина живёт в доме напротив, и хотя окна его квартиры выходят на другую сторону, он слышал, как орала кошка.

— Я договорился с соседями, чтобы они пустили меня. Люди сами видели и слышали, в каком состоянии кошка. Прежде чем пустить, сосед спросил меня, спасатель ли я. Сказал, что я рискую, что там высоко. Но я всё равно решил перелезть. Первый балкон. Потом второй. Вытащил кота, положил в сумку, передал через балкон соседям. И сам обратно так же вернулся, — с сожалением говорит Магеррам.