«Будто говорила: "Вытащи меня"»: новосибирец полез по балконам на 9-м этаже спасать чужую кошку

Вчера, 30 августа, в Октябрьском районе в доме по адресу ул. Татьяны Снежиной, 45/3 кошка застряла в щели проветривания и громко орала, зовя на помощь. Новосибирец Магеррам Керимов откликнулся на зов, перелез через балконы на высоте 9-го этажа и вытащил застрявшее животное. Обратно он вернулся так же, перелезая через балконы.
После героического спасения кошки Магерраму аплодировал весь двор, люди выкрикивали из окон слова благодарности, а потом мужчине посыпались тысячи сообщений с похвалой. Но, к сожалению, кошка не выжила. НГС нашёл мужчину, который рисковал ради застрявшей кошки, он рассказал нам, как провёл спасательную операцию, а также добавил, что уже не в первый раз идёт на риск ради животного.
Крики были слышны во всей округе
— Я после работы приехал домой и услышал, как орёт кошка. Это во всей округе было слышно. Я понял, что что-то случилось. Кошки просто так обычно не орут. В общем чате дома написали, на каком этаже кричала кошка и что ей нужна помощь: дверь закрыта, соседей дома нет, а кошка застряла между дверями очень крепко. Я поднялся на 14-й этаж, посмотрел, что до кошки можно добраться по балконам. Пока шёл, у меня было чувство, что кошка на меня смотрела и орала. Как будто говорила мне: «Вытащи меня отсюда», — рассказал Магеррам корреспонденту НГС.
Мужчина живёт в доме напротив, и хотя окна его квартиры выходят на другую сторону, он слышал, как орала кошка.
— Я договорился с соседями, чтобы они пустили меня. Люди сами видели и слышали, в каком состоянии кошка. Прежде чем пустить, сосед спросил меня, спасатель ли я. Сказал, что я рискую, что там высоко. Но я всё равно решил перелезть. Первый балкон. Потом второй. Вытащил кота, положил в сумку, передал через балкон соседям. И сам обратно так же вернулся, — с сожалением говорит Магеррам.
Жители писали в общий чат, что несколько раз обращались в службы спасения, но никто не приехал, говорит Магеррам.
— Я когда достал кошку из двери, начал гладить, то понял, что у кошки задние конечности не работают. Только голова и передние лапы. А задние конечности — всё, уже холодные. Мы после этого сразу отвезли с соседями кошку к ветеринару, были готовы заплатить, сколько нужно. Но кошка через 2,5 часа умерла, — с сожалением объясняет мужчина.
Как рассказал Магеррам, хозяева кошки уехали в другой город на несколько дней, а животное оставили подруге.
— Она не знала, что кошка может прыгнуть между дверями через дырку. Оставила окно открытым. А ведь если кошка туда попадает, то это всё, — говорит Магеррам.
Мужчина спасал животных и прежде
— Первый раз я спасал животное, когда мне было 8 лет. Я вытащил собаку из колодца. Правда, потом пришлось меня самого оттуда вытаскивать: я тогда в колодце часов 8 простоял. Во второй раз я спасал кошку у себя на родине, мне 17 лет было. Тогда перелазил на 20–21 этаже. Меня даже по телевидению показали. В обоих случаях животные выжили, — рассказал Магеррам.
Магеррам родом из Азербайджана, отец у него был спасателем.
— Да, у меня отец был спасателем. Ну а я же его сын! Он после работы мне всегда рассказывал, как спасал собак, бездомных кошек, — объясняет Магеррам, — Я вообще люблю животных. У меня у самого дома кошка.
Магеррам на родине занимался вольной борьбой, потом 4 года Карабахская война. После службы в 1999 году переехал в Новосибирск, здесь у него родные дядя и тётя.
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