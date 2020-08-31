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В НГТУ воссоздали макет самолета времен Второй мировой войны — разглядываем 6 снимков

Реконструкцию одного из самых массовых истребителей Второй мировой войны отправят в музей

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На Ла-5 также летал легендарный советский летчик Алексей Маресьев

На Ла-5 также летал легендарный советский летчик Алексей Маресьев

Инженеры лаборатории реставрации раритетных самолетов НГТУ НЭТИ и сотрудники фирмы «Авиареставрация» показали макет одного из самых массовых истребителей Второй мировой войны, самолета Ла-5. Его реконструировали 2,5 года.

Особенность Ла-5 в том, что он почти полностью сделан из дерева — во время войны Советский Союз испытывал большие проблемы с производством алюминия, который тогда уже широко применялся в авиастроении. Чтобы сделать производство дешевле, авиаконструкторы были вынуждены использовать дерево.

Самолет передадут в музей военной техники города Верхняя Пышма в Свердловской области — там находится крупнейший в России музей боевой авиации

Самолет передадут в музей военной техники города Верхняя Пышма в Свердловской области — там находится крупнейший в России музей боевой авиации

Реконструкция осложнялась тем, что сначала у инженеров не было чертежей самолета<br>

Реконструкция осложнялась тем, что сначала у инженеров не было чертежей самолета

На реконструкцию ушло 2,5 года

На реконструкцию ушло 2,5 года

Чтобы восстановить самолет, инженеры НГТУ заново выклеивали фюзеляж из березового шпона<br>

Чтобы восстановить самолет, инженеры НГТУ заново выклеивали фюзеляж из березового шпона

Всего в СССР было произведено почти 10 тысяч Ла-5 разных модификаций

Всего в СССР было произведено почти 10 тысяч Ла-5 разных модификаций

В Новосибирске на военном аэродроме в аэропорту Толмачёво 27 августа открылся Международный военно-технический форум «Армия-2020». Там новосибирцам показали более 100 единиц новейшей военной техники и самую современную экипировку военных. Если вы пропустили, здесь можно посмотреть лучшие фотографии.

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