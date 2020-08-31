В НГТУ воссоздали макет самолета времен Второй мировой войны — разглядываем 6 снимков

Инженеры лаборатории реставрации раритетных самолетов НГТУ НЭТИ и сотрудники фирмы «Авиареставрация» показали макет одного из самых массовых истребителей Второй мировой войны, самолета Ла-5. Его реконструировали 2,5 года.

Особенность Ла-5 в том, что он почти полностью сделан из дерева — во время войны Советский Союз испытывал большие проблемы с производством алюминия, который тогда уже широко применялся в авиастроении. Чтобы сделать производство дешевле, авиаконструкторы были вынуждены использовать дерево.