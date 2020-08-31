Скончался председатель новосибирского отделения Петровской академии — у него мог быть коронавирус

Знакомый умершего, глава фонда «Славянский мир» Владимир Гетманов заявил, что Нестяк мог умереть из-за коронавируса.

— Он лежал в 11-й больнице, у него было искусственное дыхание, на аппарате. Он на этом аппарате и умер, — уточнил Владимир Гетманов. — Там могут быть сопутствующие болезни, как там документы медики оформят, я не знаю.

Ранее НГС рассказывал, что в госпитале скончался другой известный ученый, Алексей Евсеев — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института теплофизики имени С. Кутателадзе СО РАН. Мужчина почти месяц лечился от COVID-19. В больнице Алексей Романович лежал в одном отделении с женой Галиной Евсеевой — её выписали из больницы в день смерти мужа. В справке о смерти, которую выдали родственникам, в качестве причины указана вирусная инфекция, вызванная COVID-19. Почему родственники считают, что учёный подхватил инфекцию в больнице — в материале НГС.

