Скончался председатель новосибирского отделения Петровской академии — у него мог быть коронавирус

Умер новосибирский академик Вячеслав Нестяк
В эту субботу, 29 августа, умер председатель новосибирского отделения Петровской академии наук и искусств, доктор технических наук 74-летний Вячеслав Нестяк.
— Дата похорон пока неизвестна, мы выражаем соболезнования родным Вячеслава Степановича, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского областного отделения КПРФ.
В прошлом Нестяк был первым секретарём Новосибирского отделения КПРФ, также он являлся депутатом областного совета депутатов нескольких созывов и был одним из противников реформы Российской академии наук.
Знакомый умершего, глава фонда «Славянский мир» Владимир Гетманов заявил, что Нестяк мог умереть из-за коронавируса.
— Он лежал в 11-й больнице, у него было искусственное дыхание, на аппарате. Он на этом аппарате и умер, — уточнил Владимир Гетманов. — Там могут быть сопутствующие болезни, как там документы медики оформят, я не знаю.
Ранее НГС рассказывал, что в госпитале скончался другой известный ученый, Алексей Евсеев — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института теплофизики имени С. Кутателадзе СО РАН. Мужчина почти месяц лечился от COVID-19. В больнице Алексей Романович лежал в одном отделении с женой Галиной Евсеевой — её выписали из больницы в день смерти мужа. В справке о смерти, которую выдали родственникам, в качестве причины указана вирусная инфекция, вызванная COVID-19. Почему родственники считают, что учёный подхватил инфекцию в больнице — в материале НГС.