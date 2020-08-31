Каким в Новосибирске будет 1 Сентября — синоптики составили прогноз погоды на начало месяца

Начало осени в Новосибирске будет тёплым
Новосибирские синоптики рассказали о погоде в День знаний и в начале сентября — в городе будет очень тепло, но дождливо.
— Я бы рекомендовал пользоваться благоприятной тёплой погодой. Август дарит прощальное тепло. Мы ждём, что в первые дни сентября сохранится тёплая погода. Но сейчас растёт неустойчивость погоды. За счёт перемещения фронтальных разделов и циклонических систем у нас увеличится облачность, вновь возобновятся грозовые и ливневые дожди, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
В ближайшие дни погода в городе будет неустойчивой. С одной стороны, будет достаточно жарко, но при этом вероятны дожди и грозы.
В День знаний во второй половине дня будут кратковременные дожди с грозами. 2 сентября вероятны грозы как днём, так и ночью. 3 сентября дожди будут снова только днём. При грозах порывы ветра могут достигать
Температурный фон в дневные часы в начале сентября составит +25... +26 градусов тепла. 1 и 2 сентября ночью будет от +13 до +15 градусов тепла. 3 сентября теплее — +17 градусов тепла в ночные часы.
— Тенденция на то, что вторая половина первой декады сентября будет более прохладной с вероятностью ночных заморозков. После волны тепла в первые дни сентября будет понижение температуры до 10–15 градусов тепла днём, — отметил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
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