Каким в Новосибирске будет 1 Сентября — синоптики составили прогноз погоды на начало месяца

В ближайшие дни погода в городе будет неустойчивой. С одной стороны, будет достаточно жарко, но при этом вероятны дожди и грозы.

В День знаний во второй половине дня будут кратковременные дожди с грозами. 2 сентября вероятны грозы как днём, так и ночью. 3 сентября дожди будут снова только днём. При грозах порывы ветра могут достигать 15–20 м/сек.

Температурный фон в дневные часы в начале сентября составит +25... +26 градусов тепла. 1 и 2 сентября ночью будет от +13 до +15 градусов тепла. 3 сентября теплее — +17 градусов тепла в ночные часы.

— Тенденция на то, что вторая половина первой декады сентября будет более прохладной с вероятностью ночных заморозков. После волны тепла в первые дни сентября будет понижение температуры до 10–15 градусов тепла днём, — отметил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

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