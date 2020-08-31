Покажите своих школьников! 1 сентября НГС устроит онлайн-трансляцию с праздничных (и не очень) линеек

В этот вторник новосибирских школьников ждёт, пожалуй, самое странное первое сентября в их жизни. Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут только для 1 и 11-х классов. Все остальные соберутся в своих классах.

Как пройдёт этот странный и необычный день? Журналисты НГС расскажут и покажут в прямом эфире.

В 7:00 на сайте стартует онлайн-трансляция, в которой мы будем публиковать фото и видео с первосентябрьских линеек. Присылайте и вы свои фотографии! Нам интересно всё — как организован праздник, как вы готовитесь к школе, крутите волосы и выбираете букеты? А как организованы меры безопасности? Измеряют ли на входе в школу температуру? Отправляют ли обратно домой детей с повышенной температурой? И найдутся ли те, кто придёт на линейку в маске?