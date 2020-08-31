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Покажите своих школьников! 1 сентября НГС устроит онлайн-трансляцию с праздничных (и не очень) линеек

Присылайте фотографии, как ваши дети собираются в школу и отмечают начало нового учебного года

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В этом году первое сентября в новосибирских школах пройдёт в новом формате

В этом году первое сентября в новосибирских школах пройдёт в новом формате

В этот вторник новосибирских школьников ждёт, пожалуй, самое странное первое сентября в их жизни. Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут только для 1 и 11-х классов. Все остальные соберутся в своих классах.

Как пройдёт этот странный и необычный день? Журналисты НГС расскажут и покажут в прямом эфире.

В 7:00 на сайте стартует онлайн-трансляция, в которой мы будем публиковать фото и видео с первосентябрьских линеек. Присылайте и вы свои фотографии! Нам интересно всё — как организован праздник, как вы готовитесь к школе, крутите волосы и выбираете букеты? А как организованы меры безопасности? Измеряют ли на входе в школу температуру? Отправляют ли обратно домой детей с повышенной температурой? И найдутся ли те, кто придёт на линейку в маске?

Присылайте свои фотографии и истории в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 (923) 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Мы расскажем о вашем празднике всему городу! Присоединяйтесь, будет весело!

Ещё один удобный способ оперативной связи с журналистом — написать в Директ нашего инстаграма. Добавляйтесь к нам в друзья — @ngs_news.

Разговоры о том, что новосибирских школьников переведут на дистанционку с 1 сентября, появились в соцсетях в конце июня. Почти сразу в Министерстве образования опровергли эту информацию. Учебный год в новосибирских школах начнётся очно, но школьников ждут небольшие изменения в формате обучения.

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