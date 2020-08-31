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В Новосибирске достроили новый корпус лицея № 130 — рассказываем, что там будет

Здание откроют уже завтра, 1 сентября

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В лицее будет учиться часть учеников из гимназии № 3

В лицее будет учиться часть учеников из гимназии № 3

В Академгородке готовится к открытию новый корпус лицея

В Новосибирске закончили строительство нового корпуса для лицея № 130 им. М. А. Лаврентьева в Академгородке. Разрешение на эксплуатацию опубликовали на муниципальном портале.

Завтра, 1 сентября, пройдёт торжественная линейка, и ученики смогут заниматься в новом здании. Оно рассчитано на 525 человек.

— У нас четыре этажа и один цокольный. На первых трёх будет учиться начальная школа, на четвёртом есть лаборатории для старших классов. Два спортзала, бассейн и актовый зал для всех. Мы планируем учиться в одну смену, но, в связи со сносом и началом строительства гимназии № 3, у нас будет учиться во вторую смену параллель гимназии № 3, — рассказал НГС директор лицея Сергей Сопочкин.

Рядом с лицеем также есть поле для занятий хоккеем и футболом. Новый корпус получил все необходимые разрешения на работу от Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

Аукцион на строительство лицея объявили 15 февраля 2019 года. Такое решение приняли в связи с тем, что дети там учатся в две смены. Стоимость работ оценили почти в 450 миллионов рублей.

Также в этом году планируют открыть новую школу на улице Тюленина в Калининском районе. Она рассчитана на 1100 учеников.

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1 сентябряАкадемгородокСоветский районшколалицей 130
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