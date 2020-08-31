В Новосибирске достроили новый корпус лицея № 130 — рассказываем, что там будет

В Новосибирске закончили строительство нового корпуса для лицея № 130 им. М. А. Лаврентьева в Академгородке. Разрешение на эксплуатацию опубликовали на муниципальном портале.



Завтра, 1 сентября, пройдёт торжественная линейка, и ученики смогут заниматься в новом здании. Оно рассчитано на 525 человек.

— У нас четыре этажа и один цокольный. На первых трёх будет учиться начальная школа, на четвёртом есть лаборатории для старших классов. Два спортзала, бассейн и актовый зал для всех. Мы планируем учиться в одну смену, но, в связи со сносом и началом строительства гимназии № 3, у нас будет учиться во вторую смену параллель гимназии № 3, — рассказал НГС директор лицея Сергей Сопочкин.

