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«Ощущение, что к ремонту даже не приступали»: Травников возмутился состоянием новосибирской школы после репортажа НГС

В выходные мы рассказали о том, как обстоят дела в школе № 158 на Танковой

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Так выглядит крыльцо школы&nbsp;№ 158 в Новосибирске

Так выглядит крыльцо школы № 158 в Новосибирске

Андрей Травников раскритиковал ремонт в новосибирской школе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал жёстче следить за ремонтом в новосибирских школах. Об этом он заявил сегодня, 31 августа, на оперативном совещании в правительстве.

— Необходимо ускорить завершение ремонтных работ, потому что не дело начинать учебный год со строителями. Я попросил бы более жёстко подойти к приемке школ 1 сентября. Очень своевременно в СМИ была дана информация с фотографиями некоторых школ. У меня такое ощущение, что там не просто не успели завершить ремонтные работы, а даже не приступали в этом году. С учётом того, что мы с вами ездим не только по образцово-показательным школам, но и по разным, понятно, что многие объекты требуют капремонта. То, что я увидел на фотографиях, такое ощущение, что даже не приступали, — рассказал Травников.

Во время совещания губернатор не уточнил номера школ, о которых шла речь. Но в выходные НГС публиковал репортаж из школы № 158 на Танковой, 9/1 в Новосибирске.

На прошлой неделе соцсети взорвали фотографии оттуда — на снимки попали запасной выход с грибком на стенах и кабинет технологии с гнилым полом для мальчиков, брошенными как попало досками. Местные жители возмутились, что чиновники приняли здание к 1 сентября в таком состоянии. Журналист НГС Алена Истомина прошлась по школе, чтобы понять, почему родители так возмущены.

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