«Ощущение, что к ремонту даже не приступали»: Травников возмутился состоянием новосибирской школы после репортажа НГС

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал жёстче следить за ремонтом в новосибирских школах. Об этом он заявил сегодня, 31 августа, на оперативном совещании в правительстве.

— Необходимо ускорить завершение ремонтных работ, потому что не дело начинать учебный год со строителями. Я попросил бы более жёстко подойти к приемке школ 1 сентября. Очень своевременно в СМИ была дана информация с фотографиями некоторых школ. У меня такое ощущение, что там не просто не успели завершить ремонтные работы, а даже не приступали в этом году. С учётом того, что мы с вами ездим не только по образцово-показательным школам, но и по разным, понятно, что многие объекты требуют капремонта. То, что я увидел на фотографиях, такое ощущение, что даже не приступали, — рассказал Травников.