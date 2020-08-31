В Новосибирской области снизилось количество ковидных пациентов с внебольничной пневмонией

В Новосибирской области снизилось количество внебольничных пневмоний. Об этом в понедельник, 31 августа, на оперативном совещании в правительстве сообщила заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Наталья Ильиных.
— Динамика снижения внебольничных пневмоний сохраняется. 482 внебольничные пневмонии на этой неделе, — заявила Ильиных.
Количество положительных проб на COVID-19 в Новосибирской области с прошлой недели увеличилось на 1% и составило 6,64%. При этом количество проведенных исследований уменьшилось до 21 643 вместо 22 171.
По клинической структуре заболевания на первом месте внебольничные пневмонии — 56,9%, на втором — признаки ОРВИ — 33%, на третьем — бессимптомное течение заболевания — 9,7%.
— По месту заражения за прошедшую неделю наблюдается снижение удельного веса семейных очагов. 24,1% — практически в 2 раза. Снизился удельный вес по заражению в лечебных учреждениях — 4,6%, но чуть-чуть подрос рост инфицирования по месту работы — 27,6%, — заявила Ильиных.
Чаще всего болеет рабочее население — 32,7%, люди старшего возраста составляют 28,4% заболевших, 22,9% больных старше 65 лет.
На этом совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил о новых случаях коронавируса. По данным на 31 августа, за минувшие сутки диагноз был подтверждён у 60 человек. Полную статистику можно прочитать здесь.