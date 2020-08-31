В Новосибирской области снизилось количество ковидных пациентов с внебольничной пневмонией

В Новосибирской области снизилось количество внебольничных пневмоний. Об этом в понедельник, 31 августа, на оперативном совещании в правительстве сообщила заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Наталья Ильиных.

— Динамика снижения внебольничных пневмоний сохраняется. 482 внебольничные пневмонии на этой неделе, — заявила Ильиных.

Количество положительных проб на COVID-19 в Новосибирской области с прошлой недели увеличилось на 1% и составило 6,64%. При этом количество проведенных исследований уменьшилось до 21 643 вместо 22 171.