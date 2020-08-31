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Тема дняЧто осталось на месте сгоревшего склада: 9 кадров

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Что осталось на месте сгоревшего склада в Новосибирске: 9 фотографий после страшного пожара

Пожарные работают на месте уже 16 часов — сейчас они продолжают проливать конструкции

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В пожаре никто не пострадал, больше всего досталось самому зданию — полностью выгорели почти все помещения на первом этаже

В пожаре никто не пострадал, больше всего досталось самому зданию — полностью выгорели почти все помещения на первом этаже

В Новосибирске всю ночь тушили горящий склад

В Новосибирске всю ночь тушили большой склад с лакокрасочной и пластиковой продукцией на улице Механизаторов в Советском районе.

Пожар начался после 9 часов вечера. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров, для его ликвидации привлекли 90 пожарных и 23 единицы спецтехники, в том числе пожарный поезд. Работы не закончены и сейчас — пожарные проливают конструкции и разбирают завалы из-за рухнувшей кровли.

В этом фоторепортаже мы показываем, что сейчас происходит на месте пожара и как выглядит здание, где располагались 12 организаций.

Пожарным пришлось работать в очень опасных условиях: на складе хранились 15 газовых баллонов и другие горючие материалы

Пожарным пришлось работать в очень опасных условиях: на складе хранились 15 газовых баллонов и другие горючие материалы

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, пожарным удалось не допустить распространения огня на ближайшие здания

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, пожарным удалось не допустить распространения огня на ближайшие здания

В жилой зоне рядом со складом превышения значений ПДК опасных веществ не было зафиксировано

В жилой зоне рядом со складом превышения значений ПДК опасных веществ не было зафиксировано

Открытое горение ликвидировали почти в два часа ночи, но работы здесь не прекращаются

Открытое горение ликвидировали почти в два часа ночи, но работы здесь не прекращаются

Специалисты проливают помещения склада

Специалисты проливают помещения склада

Следующий этап — разбор конструкций

Следующий этап — разбор конструкций

В причинах ночного пожара предстоит разобраться дознавателям

В причинах ночного пожара предстоит разобраться дознавателям

По данным «2ГИС», в сгоревшем складе площадью 14 тысяч квадратов размещались 12 компаний

По данным «2ГИС», в сгоревшем складе площадью 14 тысяч квадратов размещались 12 компаний

В начале августа пожар вспыхнул на крупном городском объекте — мусорном полигоне «Левобережный», который располагается на въезде в город. Как выглядит тлеющая груда мусора, мы показывали здесь.

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