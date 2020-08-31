Что осталось на месте сгоревшего склада в Новосибирске: 9 фотографий после страшного пожара

В Новосибирске всю ночь тушили большой склад с лакокрасочной и пластиковой продукцией на улице Механизаторов в Советском районе.

Пожар начался после 9 часов вечера. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров, для его ликвидации привлекли 90 пожарных и 23 единицы спецтехники, в том числе пожарный поезд. Работы не закончены и сейчас — пожарные проливают конструкции и разбирают завалы из-за рухнувшей кровли.

В этом фоторепортаже мы показываем, что сейчас происходит на месте пожара и как выглядит здание, где располагались 12 организаций.