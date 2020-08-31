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В Новосибирске демонтировали остановку «Депутатскую» — рассказываем, вернут ли её на место

Сейчас павильон наклонён, рядом с ним лежат стройматериалы

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Так павильон выглядел вечером 30 августа

Так павильон выглядел вечером 30 августа

Из-за ремонта теплосетей убрали остановку в центре Новосибирска

После ремонта теплотрассы на Депутатской, которая проходит рядом с трамвайными путями, демонтировали остановочный павильон. В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, когда его вернут на место.

— 29 и 30 августа СГК провела ремонт теплосети по Депутатской. Работу по восстановлению остановочного павильона рабочие начнут завтра, 1 сентября, подготовят основание. Через 3 дня с учетом времени на затвердевание бетона смонтируют сам павильон, — объяснили в пресс-службе СГК.

К утру ситуация не изменилась

К утру ситуация не изменилась

Через остановку «Депутатская» проходит маршрут трамвая № 13. Из-за ремонта его движение остановили с 28 по 29 августа. Сейчас трамвай ходит в обычном режиме.

Вчера, 30 августа, произошло ДТП с участием трамвая № 13 и легкового автомобиля. В результате движение в центре было затруднено.

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ДепутатскаяСГКостановкаремонт теплотрассцентр
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