В Новосибирске демонтировали остановку «Депутатскую» — рассказываем, вернут ли её на место

После ремонта теплотрассы на Депутатской, которая проходит рядом с трамвайными путями, демонтировали остановочный павильон. В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, когда его вернут на место.

— 29 и 30 августа СГК провела ремонт теплосети по Депутатской. Работу по восстановлению остановочного павильона рабочие начнут завтра, 1 сентября, подготовят основание. Через 3 дня с учетом времени на затвердевание бетона смонтируют сам павильон, — объяснили в пресс-службе СГК.