В Новосибирске демонтировали остановку «Депутатскую» — рассказываем, вернут ли её на место

Из-за ремонта теплосетей убрали остановку в центре Новосибирска
После ремонта теплотрассы на Депутатской, которая проходит рядом с трамвайными путями, демонтировали остановочный павильон. В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, когда его вернут на место.
— 29 и 30 августа СГК провела ремонт теплосети по Депутатской. Работу по восстановлению остановочного павильона рабочие начнут завтра, 1 сентября, подготовят основание. Через 3 дня с учетом времени на затвердевание бетона смонтируют сам павильон, — объяснили в пресс-службе СГК.
Через остановку «Депутатская» проходит маршрут трамвая № 13. Из-за ремонта его движение остановили с 28 по 29 августа. Сейчас трамвай ходит в обычном режиме.
Вчера, 30 августа, произошло ДТП с участием трамвая № 13 и легкового автомобиля. В результате движение в центре было затруднено.