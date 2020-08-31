За сутки в Новосибирской области скончались трое пациентов с ковидом

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил о новых случаях коронавируса. По данным на 31 августа, за минувшие сутки диагноз был подтверждён у 60 человек.
Таким образом, всего за время пандемии в Новосибирской области ковидом заболели 11 404 человека, выздоровели 10 073 пациента (+51 человек за сутки).
От коронавируса скончались 358 человек (+3 пациентов). По данным регионального оперштаба, это 72-летний мужчина, а также женщины 48 и 76 лет. В отделениях реанимации сейчас находятся 45 человек, на ИВЛ — 12 человек.
— Госпитализированы 12 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 969.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 417 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.
Всего в Новосибирской области провели 416 983 теста на коронавирус.
На прошлой неделе стало известно о продлении режима повышенной готовности в Новосибирской области. Также на минувшей неделе разрешили работу фитнес-центров, при условии, что их руководители будут готовы строго выполнять санитарные требования.