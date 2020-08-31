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Двое мужчин на «Ладе» погибли в ДТП с грузовиком в Карасукском районе

Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия

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Скончавшиеся мужчины были жителями села Калачи

Скончавшиеся мужчины были жителями села Калачи

Поздно вечером в воскресенье, 30 августа, на автодороге К-17р Новосибирск — Кочки — Павлодар произошло лобовое ДТП со смертельным исходом. Автомобили, по данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, столкнулись недалеко от села Красносельское.

— 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121, следовавший в направлении Карасука, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», двигавшимся навстречу, — сообщили в пресс-службе.

В результате столкновения водитель «Лады» и его 37-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. По данным регионального ГУ МВД, оба погибших были жителями села Калачи Карасукского района.

По факту произошедшего ведётся проверка.

У вас есть фотографии или видео этого ДТП? Знаете пострадавших или можете рассказать детали происшествия? Напишите нам на редакционный номер 8 923 157-00-00 или на нашу почту news@ngs.ru.

Накануне в Пашино два автомобиля врезались в жилой дом и заблокировали подъезд — на месте скончался молодой мужчина, пассажир одной из иномарок.

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