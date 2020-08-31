Двое мужчин на «Ладе» погибли в ДТП с грузовиком в Карасукском районе

Поздно вечером в воскресенье, 30 августа, на автодороге К-17р Новосибирск — Кочки — Павлодар произошло лобовое ДТП со смертельным исходом. Автомобили, по данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, столкнулись недалеко от села Красносельское.
— 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121, следовавший в направлении Карасука, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», двигавшимся навстречу, — сообщили в пресс-службе.
В результате столкновения водитель «Лады» и его 37-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. По данным регионального ГУ МВД, оба погибших были жителями села Калачи Карасукского района.
По факту произошедшего ведётся проверка.
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