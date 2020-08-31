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«Проливка будет вестись ещё долго». В Новосибирске пожарные продолжают работы на месте складского пожара

В результате возгорания обрушилась кровля склада, что осложнило работу специалистов

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Для тушения сильнейшего пожара на ОбьГЭСе были привлечены 90 специалистов

Для тушения сильнейшего пожара на ОбьГЭСе были привлечены 90 специалистов

В Советском районе на месте вспыхнувшего вчера, 30 августа, склада с лакокрасочной и пластиковой продукцией продолжаются работы. Как сообщили корреспонденту НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области, специалисты приступили к проливке конструкций и их разбору.

— Работы там ещё продолжаются. Ещё долго это будет вестись — разборка и проливка. Так как произошло крушение конструкций, их нужно разбирать и проливать для исключения повторного возгорания. Последний этап работ в случае крупных пожаров, где произошло обрушение, всегда занимает достаточно много времени, — добавили в ведомстве.

Для подачи воды к месту пожара специалистам пришлось проложить более 4 км рукавных линий непосредственно к Оби и задействовать пожарный катер.

К месту также была вызвана химико-радиометрическая лаборатория для замеров атмосферного воздуха — превышения предельно допустимых значений не выявлено.

Открытое горение было ликвидировано почти в два часа ночи.

Напомним, склад в Советском районе на улице Механизаторов вспыхнул поздно вечером. Тушение возгорания осложнялось тем, что в помещении находятся 15 газовых баллонов, большое количество автомобильных шин, полимерная продукция для строительной отрасли и другие горючие материалы.

Возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти, на месте работали 90 специалистов.

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ГУ МЧСпожарпожарные
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