«Проливка будет вестись ещё долго». В Новосибирске пожарные продолжают работы на месте складского пожара

В Советском районе на месте вспыхнувшего вчера, 30 августа, склада с лакокрасочной и пластиковой продукцией продолжаются работы. Как сообщили корреспонденту НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области, специалисты приступили к проливке конструкций и их разбору.



— Работы там ещё продолжаются. Ещё долго это будет вестись — разборка и проливка. Так как произошло крушение конструкций, их нужно разбирать и проливать для исключения повторного возгорания. Последний этап работ в случае крупных пожаров, где произошло обрушение, всегда занимает достаточно много времени, — добавили в ведомстве.

