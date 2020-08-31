Для тушения сильного пожара на ОбьГЭСе привлекли дополнительную технику и пожарный поезд

Возгоранию склада на ОбьГЭСе в Советском районе Новосибирска присвоен повышенный ранг сложности. Там уже обрушилась кровля. Пострадавших нет.
Для тушения крупного пожара в четырёхэтажном здании на улице Механизаторов, 72 привлекли дополнительную технику и пожарный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирску.
В ведомстве уточнили, что информация о возгорании поступила от очевидцев 30 августа в 21:15.
Здание площадью 14 тысяч квадратных метров оказалось охвачено пламенем, столб от которого могут наблюдать жители разных районов города, в том числе, Затулинки.
Общая площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, обрушение кровли произошло на площади 200 квадратных метров. Тушение осложняется находящимися в здании 15 газовыми баллонами и большим количеством автомобильных шин, полимерной продукции для строительной отрасли и других горючих материалов, сообщили в МЧС.
В настоящий момент перед пожарными и спасателями стоит задача не допустить распространение огня на соседние здания. За уровнем загрязнения воздуха на месте следят сотрудники радиохимической лаборатории.
В тушении пожара принимают участие более 90 пожарных и 23 единиц техники.
Обновлено 31 августа в 01:52. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирску, на месте работают дознаватели, которым предстоит установить причину возгорания.
Видео пожара в производственно-складском здании на улице Механизаторов, 72 можно посмотреть по ссылке.