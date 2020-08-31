Для тушения сильного пожара на ОбьГЭСе привлекли дополнительную технику и пожарный поезд

Общая площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, обрушение кровли произошло на площади 200 квадратных метров. Тушение осложняется находящимися в здании 15 газовыми баллонами и большим количеством автомобильных шин, полимерной продукции для строительной отрасли и других горючих материалов, сообщили в МЧС.

В настоящий момент перед пожарными и спасателями стоит задача не допустить распространение огня на соседние здания. За уровнем загрязнения воздуха на месте следят сотрудники радиохимической лаборатории.

В тушении пожара принимают участие более 90 пожарных и 23 единиц техники.

Обновлено 31 августа в 01:52. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирску, на месте работают дознаватели, которым предстоит установить причину возгорания.

Видео пожара в производственно-складском здании на улице Механизаторов, 72 можно посмотреть по ссылке.