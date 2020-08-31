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Для тушения сильного пожара на ОбьГЭСе привлекли дополнительную технику и пожарный поезд

Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти

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Столб огня и дыма можно наблюдать из разных районов Новосибирска

Столб огня и дыма можно наблюдать из разных районов Новосибирска

Возгоранию склада на ОбьГЭСе в Советском районе Новосибирска присвоен повышенный ранг сложности. Там уже обрушилась кровля. Пострадавших нет.

Для тушения крупного пожара в четырёхэтажном здании на улице Механизаторов, 72 привлекли дополнительную технику и пожарный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирску.

Для тушения возгорания привлекли дополнительную технику и пожарный поезд

Для тушения возгорания привлекли дополнительную технику и пожарный поезд

В ведомстве уточнили, что информация о возгорании поступила от очевидцев 30 августа в 21:15.

В здании произошло обрушение кровли

В здании произошло обрушение кровли

Здание площадью 14 тысяч квадратных метров оказалось охвачено пламенем, столб от которого могут наблюдать жители разных районов города, в том числе, Затулинки.

Общая площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, обрушение кровли произошло на площади 200 квадратных метров. Тушение осложняется находящимися в здании 15 газовыми баллонами и большим количеством автомобильных шин, полимерной продукции для строительной отрасли и других горючих материалов, сообщили в МЧС.

В настоящий момент перед пожарными и спасателями стоит задача не допустить распространение огня на соседние здания. За уровнем загрязнения воздуха на месте следят сотрудники радиохимической лаборатории.

В тушении пожара принимают участие более 90 пожарных и 23 единиц техники.

Обновлено 31 августа в 01:52. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирску, на месте работают дознаватели, которым предстоит установить причину возгорания.

Видео пожара в производственно-складском здании на улице Механизаторов, 72 можно посмотреть по ссылке.

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