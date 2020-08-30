В Кольцово голый мужчина затащил гуляющих детей в лес — одному удалось убежать

30 августа очевидцы сообщили, что в Кольцово неизвестный мужчина увел троих детей в лес, одному мальчику удалось вырваться, он убежал к отцу, который отбил детей.



По словам очевидцев, пока они вызывали полицию, злоумышленник не прекращал попытки похитить детей. Несколько родителей написали заявления в полицию.



В Следственном комитете сообщили, что подозреваемого задержали. Противоправных действий в отношении детей он совершить не успел.

— По данному факту следователями СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Противоправных действий в отношении детей мужчина не успел сделать. В настоящий момент он задержан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.