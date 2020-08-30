В Кольцово столкнулись грузовик и две «Тойоты» — пожилые мужчина и женщина экстренно госпитализированы

Вечером в воскресенье, 30 августа, на улице Кольцово Промзона, неподалёку от научного центра «Вектор», произошло массовое ДТП: столкнулись грузовик Iveco и две «Тойоты» — универсал Caldina и седан Camry.

Как сообщают очевидцы, «Калдина» получила мощный удар в правую сторону. От удара деформировалась крыша автомобиля, сработали подушки безопасности. Находившимся в «Калдине» пожилым мужчине и женщине потребовалась экстренная госпитализация.

Два других автомобиля получили менее значительные повреждения.