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В Кольцово столкнулись грузовик и две «Тойоты» — пожилые мужчина и женщина экстренно госпитализированы

Они находились в наиболее пострадавшем автомобиле

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«Калдина» получила мощный удар в правую сторону

«Калдина» получила мощный удар в правую сторону

Вечером в воскресенье, 30 августа, на улице Кольцово Промзона, неподалёку от научного центра «Вектор», произошло массовое ДТП: столкнулись грузовик Iveco и две «Тойоты» — универсал Caldina и седан Camry.

Как сообщают очевидцы, «Калдина» получила мощный удар в правую сторону. От удара деформировалась крыша автомобиля, сработали подушки безопасности. Находившимся в «Калдине» пожилым мужчине и женщине потребовалась экстренная госпитализация.

Два других автомобиля получили менее значительные повреждения.

Очевидец ДТП Александр рассказал корреспонденту НГС, что стал свидетелем последствий столкновения.

— Я мимо проезжал, когда уже ДПС стояла и дедушку с бабушкой увезли в больницу. Думаю, что не очень состояние у них. Слишком уж замяло их. Их «Калдина» сильно пострадала, в «Камри» — не особо, — рассказал Александр.

Также 30 августа из-за столкновения двух легковушек на плотине ГЭС водители встали в пятикилометровую пробку в обоих направлениях. В тот же день на Орджоникидзе встал транспорт из-за столкновения трамвая № 13 и легкового авто.

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