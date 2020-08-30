Аппетитные ведерки: смотрим и завидуем, какие грибы новосибирцы привозят из леса

Новосибирцы продолжают совершать вылазки за грибами. Своим уловом грибники охотно делятся с подписчиками в соцсетях. Ранее НГС уже публиковал фотографии грибного урожая — 2020. Представляем новую порцию грибов.
Если вы сходили за грибами и вам есть что показать — присылайте фотографии вашего урожая в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 или через мессенджеры WhatsApp, Viber или Telegram. Или отправляйте фото в директ нашего инстаграма (это очень просто и удобно): наша страничка @ngs_news.
Грибники отмечают, что чаще всего в лесах Новосибирской области сейчас можно найти белый гриб, подберёзовики, подосиновики.
Ранее НГС писал о новосибирце, который нашёл в лесу очень редкий гриб — «трубу смерти». В Европе такой гриб считают деликатесом. В наших краях он встречается крайне редко.
Другой житель нашего города нашёл не менее странный гриб, очень похожий на баскетбольный мяч.