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Аппетитные ведерки: смотрим и завидуем, какие грибы новосибирцы привозят из леса

Эти фотографии вас вдохновят

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Грибной сезон в Новосибирске в самом разгаре

Грибной сезон в Новосибирске в самом разгаре

Новосибирцы продолжают совершать вылазки за грибами. Своим уловом грибники охотно делятся с подписчиками в соцсетях. Ранее НГС уже публиковал фотографии грибного урожая — 2020. Представляем новую порцию грибов.

Если вы сходили за грибами и вам есть что показать — присылайте фотографии вашего урожая в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 или через мессенджеры WhatsApp, Viber или Telegram. Или отправляйте фото в директ нашего инстаграма (это очень просто и удобно): наша страничка @ngs_news.

Эти грибы собраны в пятницу, 28 августа, в окрестностях Новосибирска

Эти грибы собраны в пятницу, 28 августа, в окрестностях Новосибирска

Сама автор фото место сбора грибов раскрывать не пожелала, поскольку боится, что «туда набегут другие грибники»

Сама автор фото место сбора грибов раскрывать не пожелала, поскольку боится, что «туда набегут другие грибники»

Грибники отмечают, что чаще всего в лесах Новосибирской области сейчас можно найти белый гриб, подберёзовики, подосиновики.

«Часть улова оставлю себе, часть отдам родным», — ответила читательница НГС на вопрос, как она поступит с добычей

«Часть улова оставлю себе, часть отдам родным», — ответила читательница НГС на вопрос, как она поступит с добычей

Ранее НГС писал о новосибирце, который нашёл в лесу очень редкий гриб — «трубу смерти». В Европе такой гриб считают деликатесом. В наших краях он встречается крайне редко.

Другой житель нашего города нашёл не менее странный гриб, очень похожий на баскетбольный мяч.

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