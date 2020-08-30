Аппетитные ведерки: смотрим и завидуем, какие грибы новосибирцы привозят из леса

Ранее НГС писал о новосибирце, который нашёл в лесу очень редкий гриб — «трубу смерти». В Европе такой гриб считают деликатесом. В наших краях он встречается крайне редко.

Другой житель нашего города нашёл не менее странный гриб, очень похожий на баскетбольный мяч.