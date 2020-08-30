Умер создатель мультсериала «Смешарики»

Стало известно о смерти Анатолия Прохорова — сооснователя анимационных студий «Пилот» и «Петербург». Он скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщил мультипликатор Константин Бронзит.

— Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель, — написал Бронзит на своей странице в Facebook.

Прохоров родился 17 июля 1948 года. Российский кино- и телепродюсер, сооснователь студии анимации «Пилот». Также сооснователь студии компьютерной анимации «Петербург», которая известна производством мультипликационного сериала «Смешарики». Анатолий Прохоров был художественным руководителем этого проекта.