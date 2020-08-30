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Легковушка въехала в трамвай у Оперного — авария затруднила движение транспорта

Оба транспортных средства получили повреждения

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Авария произошла из-за того, что легковушка не уступила дорогу

Авария произошла из-за того, что легковушка не уступила дорогу

В воскресенье вечером, 30 августа, на улице Орджоникидзе произошло ДТП с участием пассажирского трамвая и легкового автомобиля. О происшествии сообщили аварийные комиссары «Аварком».

Авария произошла около 17:30. У дома по адресу Орджоникидзе, 33 водитель автомобиля «Ниссан» не уступил дорогу и столкнулся с трамваем. Оба транспортных средства получили повреждения.

— Движение автомобилей в сторону улицы Военная было затруднено, движение трамваев в сторону автовокзала на некоторое время было парализовано, — рассказали аварийные комиссары.

В аварии никто не пострадал. К шести часам трамвай и автомобиль уже разъехались, движение постепенно восстановилось.

За трамваем-участников аварии стали постепенно собираться другие

За трамваем-участников аварии стали постепенно собираться другие

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