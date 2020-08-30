Легковушка въехала в трамвай у Оперного — авария затруднила движение транспорта

В воскресенье вечером, 30 августа, на улице Орджоникидзе произошло ДТП с участием пассажирского трамвая и легкового автомобиля. О происшествии сообщили аварийные комиссары «Аварком».



Авария произошла около 17:30. У дома по адресу Орджоникидзе, 33 водитель автомобиля «Ниссан» не уступил дорогу и столкнулся с трамваем. Оба транспортных средства получили повреждения.

— Движение автомобилей в сторону улицы Военная было затруднено, движение трамваев в сторону автовокзала на некоторое время было парализовано, — рассказали аварийные комиссары.