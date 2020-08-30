Школам не хватает учителей: НСО вошла в первую тройку регионов по дефициту преподавателей

По данным сайта «Работа в России», Новосибирская область занимает третье место среди российских регионов по нуждаемости в школьных учителях.
Больше всего вакансий для преподавателей в Краснодарском крае — более 2 тысяч. На втором месте Красноярский край — 1800 вакансий. Замыкает тройку лидеров наш регион — новосибирским школам не хватает 1600 учителей.
Кстати, самые востребованные, по данным сайта, специалисты в сфере образования — это учителя русского языка и литературы, математики, иностранного языка. Всего на сайте более 38 тысяч рабочих мест для педагогов по всей стране.
Но нехватка учителей — не единственная проблема новосибирских школ. На прошлой неделе соцсети буквально взорвали фотографии из школы № 158 на Танковой, 9/1 в Новосибирске, которые сделала мама одного из учеников. На снимках — запасной выход с грибком на стенах и кабинет технологии с гнилым полом для мальчиков, брошенными как попало досками. Местные жители возмутились, что чиновники приняли здание к 1 сентября в таком состоянии. Журналист НГС Алена Истомина прошлась по школе, чтобы понять, почему родители так возмущены.