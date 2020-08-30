Школам не хватает учителей: НСО вошла в первую тройку регионов по дефициту преподавателей

По данным сайта «Работа в России», Новосибирская область занимает третье место среди российских регионов по нуждаемости в школьных учителях.



Больше всего вакансий для преподавателей в Краснодарском крае — более 2 тысяч. На втором месте Красноярский край — 1800 вакансий. Замыкает тройку лидеров наш регион — новосибирским школам не хватает 1600 учителей.



Кстати, самые востребованные, по данным сайта, специалисты в сфере образования — это учителя русского языка и литературы, математики, иностранного языка. Всего на сайте более 38 тысяч рабочих мест для педагогов по всей стране.