Летнее тепло задержится в Новосибирске до пятницы — потом придет осенняя погода

Уже во вторник, 1 сентября, начнутся дожди, будет пасмурно, но днем температура воздуха составит около +20... +21 градуса, ночью +13... +16 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3,7 м/с.

Похожий прогноз и на последующие два дня — будет так же дождливо и пасмурно, только чуть теплее — в среду, 2 сентября, +21... +22 градуса днем, ночью — +18, в четверг, 3 сентября, +24 градуса днем, а вот ночь на пятницу будет уже прохладной — +13... +14 градусов. В пятницу, 4 сентября, будет облачно, дождливо, температура воздуха днем — +14... +15 градусов, ночью — +11... +12.

На выходных, 5 и 6 сентября, температура воздуха днем не поднимется выше +16 градусов, а ночью будет опускаться до +8... +9 градусов. Дни будут пасмурными, ожидается дождь.

Ранее мы писали о том, каким будет наступающий сентябрь. Почитайте и узнайте, что нас ждет на последующих неделях первого месяца осени — затяжное бабье лето или морозы?