В России появятся электронные свидетельства о рождении

Минздрав России разработал проект нового приказа «Об утверждении медицинских критериев рождения, формы документа о рождении и порядка его выдачи». Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай. Согласно новому приказу, медицинское свидетельство о рождении можно будет получить в электронном виде.



— Данная мера позволит осуществлять передачу соответствующих свидетельств из медицинской организации в органы записи актов гражданского состояния для регистрации фактов рождения без личного обращения гражданина в органы записи актов гражданского состояния, — считает Салагай.

