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В России появятся электронные свидетельства о рождении

Это предложение Минздрава

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Документы сразу будут поступать в ЗАГС

Документы сразу будут поступать в ЗАГС

Минздрав России разработал проект нового приказа «Об утверждении медицинских критериев рождения, формы документа о рождении и порядка его выдачи». Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай. Согласно новому приказу, медицинское свидетельство о рождении можно будет получить в электронном виде.

— Данная мера позволит осуществлять передачу соответствующих свидетельств из медицинской организации в органы записи актов гражданского состояния для регистрации фактов рождения без личного обращения гражданина в органы записи актов гражданского состояния, — считает Салагай.

Для того чтобы свидетельство о рождении стало электронным, нужно согласие матери. Ранее медицинское свидетельство о рождении можно было получить только в виде бланка медицинских свидетельств о рождении в печатном виде.

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детисвидетельство о рождении
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