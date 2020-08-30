Один человек скончался от коронавируса, а ещё 55 заразились инфекцией за прошедшие сутки

По данным регионального оперативного штаба на утро 30 августа, в регионе зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки (всего 11 344 случая, в том числе 683 ребенка). Выздоровели еще 49 человек (всего выписали 10 022 выздоровевших).



— Скончался еще один пациент: женщина в возрасте 59 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 355 человек, — рассказали в оперштабе.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 45 человек, а на ИВЛ – 7 пациентов. 12 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус, в их числе и дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска сейчас 913.