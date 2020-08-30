Один человек скончался от коронавируса, а ещё 55 заразились инфекцией за прошедшие сутки

По данным регионального оперативного штаба на утро 30 августа, в регионе зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки (всего 11 344 случая, в том числе 683 ребенка). Выздоровели еще 49 человек (всего выписали 10 022 выздоровевших).
— Скончался еще один пациент: женщина в возрасте 59 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 355 человек, — рассказали в оперштабе.
В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 45 человек, а на ИВЛ – 7 пациентов. 12 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус, в их числе и дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска сейчас 913.
В больницы районов области госпитализирован 421 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области проведено 413 566 тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков находятся 398 жителей области, 36 084 человека с наблюдения сняты.
Также за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 394 обращения с симптомами ОРВИ. 18 из них госпитализировали.
В Новосибирске почти не осталось ограничений, которые вводили из-за коронавируса — работают рестораны, кафе, фитнес-клубы, и кажется, что нормальная жизнь вернулась. Однако некоторые врачи не разделяют энтузиазма, с которым снимаются ограничения. Например, терапевт Мария Пачковская каждый день по 100 раз напоминает своим пациентам, как носить маску, и в авторской колонке рассуждает, к чему в ближайшее время может привести безалаберность людей.