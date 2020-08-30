30 августа воскресенье
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 74.64
eur 88.74

Все новости

Все новости

На плотине ГЭС водители встали в пятикилометровую пробку в обоих направлениях

Здесь столкнулись две легковушки

4 191
24Обсудить

Поделиться

В сторону Шлюза собралась двухкилометровая пробка, в сторону ОбьГэса&nbsp;— трехкилометровый затор

В сторону Шлюза собралась двухкилометровая пробка, в сторону ОбьГэса — трехкилометровый затор

Утром 30 августа, около 09:00 часов, на плотине ГЭС в Советском районе города произошло ДТП — здесь при движении в сторону микрорайона Шлюз столкнулись Hyundai Solaris «Яндекс.Такси» на борту и Ford Focus. Авария затруднила движение транспорта по всей дамбе.


По словам очевидцев, от удара оба авто лишились передних частей и заняли большую часть проезжей части, оставив для проезда одну полосу. Из-за этого в обоих направлениях образовалась пробка общей протяженностью около пяти километров. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, они контролируют движение.

ДТП затруднило движение, так как на его месте остался свободным проезд шириной с одну полосу

ДТП затруднило движение, так как на его месте остался свободным проезд шириной с одну полосу

В начале августа другое ДТП также стало причиной крупной пробки: на улице Большевистской столкнулись грузовой и легковой автомобили — в аварии никто не пострадал, однако из-за нее здесь образовался двухкилометровый затор.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДТПпробкаплотина ГЭС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!