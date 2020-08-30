На плотине ГЭС водители встали в пятикилометровую пробку в обоих направлениях

Утром 30 августа, около 09:00 часов, на плотине ГЭС в Советском районе города произошло ДТП — здесь при движении в сторону микрорайона Шлюз столкнулись Hyundai Solaris «Яндекс.Такси» на борту и Ford Focus. Авария затруднила движение транспорта по всей дамбе.





По словам очевидцев, от удара оба авто лишились передних частей и заняли большую часть проезжей части, оставив для проезда одну полосу. Из-за этого в обоих направлениях образовалась пробка общей протяженностью около пяти километров. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, они контролируют движение.