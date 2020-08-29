В Дзержинском районе пожарные вынесли женщину из загоревшейся квартиры

Вечером в субботу, 29 августа, в Дзержинском районе Новосибирска произошёл пожар в квартире, находящейся на втором этаже девятиэтажки.

Как сообщает очевидец в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», прибывшим на место пожарным сообщили, что в квартире находится человек, который не может ходить. Когда спасатели зашли внутрь, то увидели женщину без сознания. Пострадавшую эвакуировали из здания и передали медикам.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:01.

— Горит квартира на втором этаже на Есенина, 8/1, — говорилось в сообщении.