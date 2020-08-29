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В Дзержинском районе пожарные вынесли женщину из загоревшейся квартиры

Пожар произошёл на втором этаже девятиэтажки

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Площадь пожара составила 2 квадратных метра

Площадь пожара составила 2 квадратных метра

Вечером в субботу, 29 августа, в Дзержинском районе Новосибирска произошёл пожар в квартире, находящейся на втором этаже девятиэтажки.

Как сообщает очевидец в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», прибывшим на место пожарным сообщили, что в квартире находится человек, который не может ходить. Когда спасатели зашли внутрь, то увидели женщину без сознания. Пострадавшую эвакуировали из здания и передали медикам.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:01.

— Горит квартира на втором этаже на Есенина, 8/1, — говорилось в сообщении.

В МЧС факт возгорания также подтвердили.

— По прибытии на место было установлено, что на втором этаже происходит открытое горение внутри помещения. Была спасена пожилая женщина. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. На месте работали 9 человек и три единицы техники. Пожар в настоящий момент ликвидирован полностью, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

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МЧСзагорелась квартирапожар
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