Путин присвоил почётные звания четырём медикам из Новосибирска — рассказываем, кто они

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали четыре медицинских работника из Новосибирской области.



Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено трём сотрудникам Городской клинической больницы №1: заведующему центром, врачу-кардиологу Владимиру Барбаричу; эндокринологу, заведующей отделением Инге Кривошеевой; врачу-реаниматологу Валерию Межину.

Кроме того, президент присвоил почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» заместителю главного врача Купинской центральной районной больницы по медицинскому обслуживанию населения района, врачу-рентгенологу Марине Сасько.