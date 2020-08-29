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Путин присвоил почётные звания четырём медикам из Новосибирска — рассказываем, кто они

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Указ был опубликован сегодня днём

Указ был опубликован сегодня днём

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали четыре медицинских работника из Новосибирской области.

Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено трём сотрудникам Городской клинической больницы №1: заведующему центром, врачу-кардиологу Владимиру Барбаричу; эндокринологу, заведующей отделением Инге Кривошеевой; врачу-реаниматологу Валерию Межину.

Кроме того, президент присвоил почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» заместителю главного врача Купинской центральной районной больницы по медицинскому обслуживанию населения района, врачу-рентгенологу Марине Сасько.

В конце июля Владимир Путин присвоил почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» преподавателю из Сузуна.

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указ президентагосударственные награды
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