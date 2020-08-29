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«Такой щуке около 25 лет»: житель Новосибирска поймал огромную рыбу в Оби и отпустил свой трофей обратно

Антон Радо выловил огромную щуку в Томской области.

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Житель Новосибирска Антон Радо поймал огромную щуку на рыбалке в Томской области.

– Поймал я её позавчера в районе деревни Инкино. Это большая рыба, я посмотрел таблицы, где представляют вес щуки и её возраст. По приблизительным подсчётам, такой щуке около 25 лет. Поэтому неожиданно, конечно, круто, это самый крупный мой трофей, – рассказал Антон НГС.

Сибиряку пришлось самостоятельно бороться с рыбой и подводить её к берегу, потому что никого из напарников не было рядом. Оказалось, что рыба весит 13 кг 380 г, после поимки Антон отпустил её обратно в Обь.

В конце июля другой сибиряк выловил рыбу весом почти в 7 кг. Посмотрите на этот трофей.

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Обьрыбалкащука
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