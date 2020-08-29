Стали известны подробности ночного ДТП в Пашино — там погиб мужчина

В ночном ДТП в Пашино, где два автомобиля врезались в жилой дом, погиб молодой мужчина.



— 29 августа в 00:10 в Калининском районе водитель 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле Honda Accord по улице Новоуральской со стороны Краснояровского шоссе в сторону улицы Магистральной, в районе дома 1б улицы Новоуральской не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Nissan Wingroad, после чего совершил наезд на подъезд жилого дома. В результате данного происшествия погиб пассажир автомобиля Honda Accord — мужчина 1983 года рождения, пассажирка 1985 года рождения с множественными травмами в тяжелом состоянии доставлена в лечебное учреждение, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.