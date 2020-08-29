Стали известны подробности ночного ДТП в Пашино — там погиб мужчина

В ночном ДТП в Пашино, где два автомобиля врезались в жилой дом, погиб молодой мужчина.
— 29 августа в 00:10 в Калининском районе водитель 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле Honda Accord по улице Новоуральской со стороны Краснояровского шоссе в сторону улицы Магистральной, в районе дома 1б улицы Новоуральской не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Nissan Wingroad, после чего совершил наезд на подъезд жилого дома. В результате данного происшествия погиб пассажир автомобиля Honda Accord — мужчина 1983 года рождения, пассажирка 1985 года рождения с множественными травмами в тяжелом состоянии доставлена в лечебное учреждение, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Водитель получил перелом рёбер. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства происшествия.
Один из очевидцев рассказал НГС, что водитель был пьян. Пострадавший автомобиль Nissan не подлежит восстановлению.
Другое крупное ДТП произошло в середине июля в Заельцовском районе.Тогда нетрезвый водитель за рулём «Тойота-Раум» снёс три припаркованных автомобиля у дома Дуси Ковальчук, 18.