В Новосибирской области от коронавируса скончались двое пожилых мужчин

В НСО за сутки выявили 51 заболевшего коронавирусом, скончались 2 человека.





— По данным оперативного штаба на утро 29 августа, в регионе выявили 11 289 случаев COVID-19 (+51 за последние сутки), в том числе 679 детей. 9973 человека выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+43 за сутки). Скончались 2 пациента: мужчины в возрасте 79 лет и 91 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в НСО.



Всего от коронавируса в регионе умерли 354 человека.

В больницах с установленным диагнозом и подозрением на него находятся 868 взрослых людей и 11 детей. В отделениях интенсивной терапии лежат 50 пациентов, из них 9 — на искусственной вентиляции лёгких.



— В больницы районов области доставлены 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

