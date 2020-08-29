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В Новосибирской области от коронавируса скончались двое пожилых мужчин

В НСО за сутки выявили 51 заболевшего коронавирусом

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За время пандемии в регионе выявили&nbsp;11 289 случаев COVID-19

За время пандемии в регионе выявили 11 289 случаев COVID-19

В НСО за сутки выявили 51 заболевшего коронавирусом, скончались 2 человека.


— По данным оперативного штаба на утро 29 августа, в регионе выявили 11 289 случаев COVID-19 (+51 за последние сутки), в том числе 679 детей. 9973 человека выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+43 за сутки). Скончались 2 пациента: мужчины в возрасте 79 лет и 91 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в НСО.

Всего от коронавируса в регионе умерли 354 человека.

В больницах с установленным диагнозом и подозрением на него находятся 868 взрослых людей и 11 детей. В отделениях интенсивной терапии лежат 50 пациентов, из них 9 — на искусственной вентиляции лёгких.

— В больницы районов области доставлены 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

НГС поговорил с терапевтом Марией Пачковской, которая по 100 раз каждый день напоминает новосибирцам о том, как нужно носить маску, — она рассказала о том, к чему может привести безответственность людей. Мы публиковали её колонку от первого лица.

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