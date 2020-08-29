На Северном обходе пять человек пострадали в ДТП — среди них есть дети

Сегодня днём в Коченевском районе столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых было двое детей.



— 29 августа около 15:30 водитель автомобиля «Лада-Гранта» двигался по Северному обходу со стороны Коченево в сторону Новосибирска. При обгоне транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле-Авео». По предварительной информации, в результате ДТП пострадали мужчина — водитель «Лады», пассажирка и двое детей 7 и 10 лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.