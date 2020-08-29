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На Северном обходе пять человек пострадали в ДТП — среди них есть дети

Лобовое столкновение произошло в Коченевском районе

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Сегодня днём в Коченевском районе столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых было двое детей.

— 29 августа около 15:30 водитель автомобиля «Лада-Гранта» двигался по Северному обходу со стороны Коченево в сторону Новосибирска. При обгоне транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле-Авео». По предварительной информации, в результате ДТП пострадали мужчина — водитель «Лады», пассажирка и двое детей 7 и 10 лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Также в больницу доставили женщину, которая была за рулём «Шевроле». Сейчас специалисты выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, что другая серьёзная авария произошла сегодня ночью в Пашино. Два автомобиля врезались в подъезд жилого дома, в результате погиб пассажир.

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АварияпострадавшиеКоченевский район
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