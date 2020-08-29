Новосибирские дольщики вышли на одиночные пикеты в центре — чего они хотят

По словам другого дольщика Андрея, на пикеты вышли около 30 человек. Рядом уже начала работать полиция, которая проверяет, соблюдают ли участники акции масочный режим и социальную дистанцию.



— Мы хотим, чтобы органы власти обратили внимание на сложившуюся ситуацию. Чтобы все поняли, что люди взвинчены, люди готовы на абсолютно разные меры — вот уже вышли на пикет. Хотим, чтобы кто-то выступил гарантом того, что каждому дольщику будет предоставлена та жилплощадь, за которую он заплатил, — рассказал Андрей НГС.



Он добавил, что участники акции также надеются на то, что строительство дома возобновится.



На прошлой неделе дольщики этого ЖК также выходили на акцию в центр Новосибирска. Они также просили о том, чтобы власти посодействовали решению их проблемы.