Новосибирские дольщики вышли на одиночные пикеты в центре — чего они хотят

Сегодня вечером, 29 августа, дольщики ЖК «Покровский» вышли на одиночные пикеты в центре Новосибирска. Они хотят, чтобы власти обратили внимание на их проблему и назначили человека, который поможет её решить.
— Квартиру купили в январе 2017 года. Нам говорили, что сдача через полгода. Вот уже более двух с половиной лет прошло. Мы хотим обратить внимание. Хотелось бы, чтобы нам дали человека из власти, закрепили за ним эту проблему, он это курировал и довёл до конца, — рассказала корреспонденту одна из участниц акции Ольга Вострикова.
По словам другого дольщика Андрея, на пикеты вышли около 30 человек. Рядом уже начала работать полиция, которая проверяет, соблюдают ли участники акции масочный режим и социальную дистанцию.
— Мы хотим, чтобы органы власти обратили внимание на сложившуюся ситуацию. Чтобы все поняли, что люди взвинчены, люди готовы на абсолютно разные меры — вот уже вышли на пикет. Хотим, чтобы кто-то выступил гарантом того, что каждому дольщику будет предоставлена та жилплощадь, за которую он заплатил, — рассказал Андрей НГС.
Он добавил, что участники акции также надеются на то, что строительство дома возобновится.
На прошлой неделе дольщики этого ЖК также выходили на акцию в центр Новосибирска. Они также просили о том, чтобы власти посодействовали решению их проблемы.