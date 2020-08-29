В Пашино два автомобиля врезались в дом — они заблокировали вход в подъезд

Сегодня ночью,
— В 00:19 поступило сообщение. Две машины влетели в подъезд дома. Со слов заявителя, есть пострадавшие. Новоуральская, Калининский район, — сообщили НГС в службе «112».
На место были направлены сотрудники МЧС, скорая и полиция.
Обновлено. Аварию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— По оперативной информации, «Хонда Аккорд» врезалась в припаркованный легковой автомобиль, и два автомобиля заблокировали дверь в подъезд. Конструкции дома не повреждены, дверь подъезда была частично деформирована. Пожарно-спасательные подразделения осуществляли деблокировку пострадавших, растаскивание пострадавших от подъезда, — рассказали в в ведомстве.
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В конце июня подобное ДТП произошло также в Калининском районе. Тогда Hyundai Solaris врезался в угол жилого дома.