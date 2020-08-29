В Пашино два автомобиля врезались в дом — они заблокировали вход в подъезд

Сегодня ночью, 29 августа , в микрорайоне Пашино в Новосибирске два автомобиля врезались в жилой дом.

— В 00:19 поступило сообщение. Две машины влетели в подъезд дома. Со слов заявителя, есть пострадавшие. Новоуральская, Калининский район, — сообщили НГС в службе «112».

На место были направлены сотрудники МЧС, скорая и полиция.



Обновлено. Аварию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.



— По оперативной информации, «Хонда Аккорд» врезалась в припаркованный легковой автомобиль, и два автомобиля заблокировали дверь в подъезд. Конструкции дома не повреждены, дверь подъезда была частично деформирована. Пожарно-спасательные подразделения осуществляли деблокировку пострадавших, растаскивание пострадавших от подъезда, — рассказали в в ведомстве.