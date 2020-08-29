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В Минске задержали граждан России и координатора штаба оппозиции

Светлана Тихановская заявила, что готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

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По данным правозащитников, задержанные россияне находятся в Московском РУВД Минска

По данным правозащитников, задержанные россияне находятся в Московском РУВД Минска

В Минске продолжаются протесты. Рядом с Красным костелом выстроилась женская цепь солидарности. К ним тут же подошла милиция. После на площадь Независимости подъехали автозаки. Собравшихся на площади окружил ОМОН — девушек отпустили, а нескольких мужчин задержали.

Белорусские правозащитники из центра «Весна» сообщили, что возле гостиницы «Минск», которая находится на площади Независимости, задержали двух граждан РФ. Пока не известно, были ли они участниками акции.

— Среди задержанных Сергей Сергеев (участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы «Минск») и Михаил Фалин (участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы «Минск»), — говорится в сообщении центра.

В посольстве РФ в Минске сообщили, что проверяют эту информацию, пишет ТАСС.

Девушкам дали уйти с площади Независимости

Девушкам дали уйти с площади Независимости

СЮЖЕТ

Протесты в Белоруссии

Также неизвестными задержан координатор штаба Виктора Бабарико и член Координационного совета оппозиции Виталий Кривко. Об этом сообщили в штабе. Местонахождение политика неизвестно.

Светлана Тихановская дала интервью сразу нескольким ведущим европейским СМИ. Она заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника.

— Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения, — сказала Тихановская в интервью телеканалу Euronews.

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко победил, получив 80% голосов. У Тихановской — 10%. Белорусы, не согласные с результатами выборов, вышли на улицы. Массовые акции жестоко разгоняли силовики.

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Александр ЛукашенкоСветлана Тихановскаяпротесты в Белоруссии
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