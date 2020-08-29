В Минске задержали граждан России и координатора штаба оппозиции

В Минске продолжаются протесты. Рядом с Красным костелом выстроилась женская цепь солидарности. К ним тут же подошла милиция. После на площадь Независимости подъехали автозаки. Собравшихся на площади окружил ОМОН — девушек отпустили, а нескольких мужчин задержали.



Белорусские правозащитники из центра «Весна» сообщили, что возле гостиницы «Минск», которая находится на площади Независимости, задержали двух граждан РФ. Пока не известно, были ли они участниками акции.

— Среди задержанных Сергей Сергеев (участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы «Минск») и Михаил Фалин (участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы «Минск»), — говорится в сообщении центра.