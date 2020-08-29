В Минске задержали граждан России и координатора штаба оппозиции

В Минске продолжаются протесты. Рядом с Красным костелом выстроилась женская цепь солидарности. К ним тут же подошла милиция. После на площадь Независимости подъехали автозаки. Собравшихся на площади окружил ОМОН — девушек отпустили, а нескольких мужчин задержали.
Белорусские правозащитники из центра «Весна» сообщили, что возле гостиницы «Минск», которая находится на площади Независимости, задержали двух граждан РФ. Пока не известно, были ли они участниками акции.
— Среди задержанных Сергей Сергеев (участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы «Минск») и Михаил Фалин (участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы «Минск»), — говорится в сообщении центра.
В посольстве РФ в Минске сообщили, что проверяют эту информацию, пишет ТАСС.
Также неизвестными задержан координатор штаба Виктора Бабарико и член Координационного совета оппозиции Виталий Кривко. Об этом сообщили в штабе. Местонахождение политика неизвестно.
Светлана Тихановская дала интервью сразу нескольким ведущим европейским СМИ. Она заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника.
— Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения, — сказала Тихановская в интервью телеканалу Euronews.
Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко победил, получив 80% голосов. У Тихановской — 10%. Белорусы, не согласные с результатами выборов, вышли на улицы. Массовые акции жестоко разгоняли силовики.