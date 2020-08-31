В Новосибирске спасли подростка со взрослой болезнью, которому не могли помочь в других городах

В ННИИТО спасли подростка с проблемным позвоночником
Новосибирские врачи прооперировали 15-летнего Валерия Косицына из Петропавловска-Камчатского, которому не смогли помочь в других городах. У него была грыжа межпозвоночного диска, которая не давала ему нормально ходить и жить без боли. Это заболевание, встречающееся у взрослых, как правило, с 30 лет.
Врач нейроортопедического отделения Новосибирского НИИТО Я. Л. Цивьяна, к. м. н. Алексей Пелеганчук объясняет, что болевой синдром у пациента не поддавался консервативному лечению.
Врачи ННИИТО провели диагностику, обнаружили довольно большую грыжу, которая сдавливала нерв, вызвала компрессию корешка спинного мозга, поэтому единственным вариантом лечения было её удаление.
— Особенность этого случая — это возраст: не совсем ребёнок, конечно, но подросток. Крайне редко это встречается. Около девяти лет назад мы оперировали 11-летнюю девочку с грыжей, у нас ещё были пациенты 14 и 15 лет, но всё равно это редкое явление, потому что такие дегенеративные изменения характерны для взрослых. У нас просто поток пациентов большой, — объясняет Алексей Пелеганчук.
Оксана Косицына, мама Валерия, вспоминает, что у сына резко начала болеть поясница около четырёх месяцев назад, потом его перекосило. Семья обращалась к врачам в родном городе и в Хабаровске, потом обращалась в новосибирские больницы, но взялись за такую операцию на подростке именно в ННИИТО: кто-то отказывал из-за пандемии, а кто-то из-за того, что такие операции на молодых пациентах не делают.
— Раньше не было проблем со спиной, был здоровым ребёнком. А потом он ходить не мог далеко. Боли адские были. Врачам спасибо — я устала плакать, видя, как ребёнок мучается, — благодарит Оксана Косицына.
Теперь Валерий говорит, что боль прошла, он чувствует себя хорошо, и сегодня его выписывают. Он окончил девятый класс и хочет стать либо программистом, либо хирургом. Больше всего его привлекает нейрохирургия.
Врач Алексей Пелеганчук говорит, что боль у пациента полностью прошла после операции, которая позволяет пациентам в этот же день вставать. Сама госпитализация занимает меньше недели.
— Это обычная микродискэктомия — вид операции по удалению грыжи диска через небольшой разрез. Образование грыжи — это дегенеративный процесс ослабления ткани межпозвоночного диска, которая мигрирует в межпозвоночный канал, сдавливает его. Пациент не виноват в этом, если не рассматривать образование грыжи из-за травмы. По сути это процесс старения, — отметил хирург.
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