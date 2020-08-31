В Новосибирске спасли подростка со взрослой болезнью, которому не могли помочь в других городах

— Особенность этого случая — это возраст: не совсем ребёнок, конечно, но подросток. Крайне редко это встречается. Около девяти лет назад мы оперировали 11-летнюю девочку с грыжей, у нас ещё были пациенты 14 и 15 лет, но всё равно это редкое явление, потому что такие дегенеративные изменения характерны для взрослых. У нас просто поток пациентов большой, — объясняет Алексей Пелеганчук.

Оксана Косицына, мама Валерия, вспоминает, что у сына резко начала болеть поясница около четырёх месяцев назад, потом его перекосило. Семья обращалась к врачам в родном городе и в Хабаровске, потом обращалась в новосибирские больницы, но взялись за такую операцию на подростке именно в ННИИТО: кто-то отказывал из-за пандемии, а кто-то из-за того, что такие операции на молодых пациентах не делают.

— Раньше не было проблем со спиной, был здоровым ребёнком. А потом он ходить не мог далеко. Боли адские были. Врачам спасибо — я устала плакать, видя, как ребёнок мучается, — благодарит Оксана Косицына.

Теперь Валерий говорит, что боль прошла, он чувствует себя хорошо, и сегодня его выписывают. Он окончил девятый класс и хочет стать либо программистом, либо хирургом. Больше всего его привлекает нейрохирургия.