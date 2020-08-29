Жители Заельцовского района пожаловались на едкий дым — объясняем, что произошло

— Здесь же находятся всякие гаражи, автомойки и прочее — горит, как раз-таки у них. Сейчас пожарные снуют всюду, дым продолжает валить, — пояснила жительница дома на Красном проспекте.

Ночью 5 августа загорелась свалка на левом берегу Новосибирска. Новосибирский фотограф запечатлел эту дымовую завесу, накрывшую левобережье, с высоты — кадры впечатлили многих. Позднее из-за пожара на Левобережном полигоне возбудили 2 административных дела в отношении МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»), которое эксплуатировало полигон.