Жители Заельцовского района пожаловались на едкий дым — объясняем, что произошло

Поздно вечером в пятницу, 28 августа, Заельцовский район Новосибирска заволокло дымом. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели, которые прислали фотографии.
— Район метро Заельцовская, где ДК «Прогресс», заволокло дымом. Будто пожар рядом, а может траву жгут, — предположила жительница Новосибирска.
— Красный проспект, 165/2. Горел строительный мусор на площади 50 кв.м. В 23:31 открытое горение ликвидировано, — объяснили в ГУ МЧС по НСО.
Местная жительница также добавила, что раньше рядом с домом на Красном проспекте, 165/2 была территория завода «НПЗ», которую снесли, а затем, с августа, на этом месте начала работы ГК «Расцветай».
— Здесь же находятся всякие гаражи, автомойки и прочее — горит, как раз-таки у них. Сейчас пожарные снуют всюду, дым продолжает валить, — пояснила жительница дома на Красном проспекте.
Ночью 5 августа загорелась свалка на левом берегу Новосибирска. Новосибирский фотограф запечатлел эту дымовую завесу, накрывшую левобережье, с высоты — кадры впечатлили многих. Позднее из-за пожара на Левобережном полигоне возбудили 2 административных дела в отношении МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»), которое эксплуатировало полигон.