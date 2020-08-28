В Центральном районе столкнулись два автомобиля — пострадал человек

Поздно вечером в пятницу, 28 августа, в Центральном районе Новосибирска столкнулись два автомобиля. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.

— На перекрёстке Державина — Красный проспект столкнулись «Мерседес» и кроссовер. Только что подъехала реанимация, — кратко пояснил он.

В отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску корреспонденту НГС эту информацию подтвердили:

— Факт ДТП на данном перекрестке подтверждаем, столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась одному человеку. На месте работает экипаж ДПС. Информация и обстоятельства уточняются.