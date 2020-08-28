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В Центральном районе столкнулись два автомобиля — пострадал человек

По словам очевидца, на место приехала реанимация

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На месте работает экипаж ДПС

На месте работает экипаж ДПС

Поздно вечером в пятницу, 28 августа, в Центральном районе Новосибирска столкнулись два автомобиля. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.

— На перекрёстке Державина — Красный проспект столкнулись «Мерседес» и кроссовер. Только что подъехала реанимация, — кратко пояснил он.

В отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску корреспонденту НГС эту информацию подтвердили:

— Факт ДТП на данном перекрестке подтверждаем, столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась одному человеку. На месте работает экипаж ДПС. Информация и обстоятельства уточняются.

Если вы стали свидетелем этой аварии, у вас есть фото или видео с места происшествия — сообщите нам на почту news@ngs.ru или по редакционному номеру 8 923 157-00-00 через WhatsApp или Telegram.

Утром 27 августа на Пашинском шоссе в поселке Садовом произошла серьезная авария — микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем.

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Центральный районаварияпострадал человек
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