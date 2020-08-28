Новосибирцы заметили на Ленина несколько полицейских машин — рассказываем, что происходит

Вечером в пятницу, 28 августа, в Центральном районе Новосибирска горожане заметили несколько полицейских автомобилей, которые выстроились вдоль здания по адресу Ленина, 4.

— Традиционный сбор на Ленина. Шесть машин, включая микроавтобус с камерами, — сообщил очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, почему на улице много полиции.



— Полицейские уже закончили первое традиционное пятничное мероприятие — в него входила раздача предупреждающих листовок гражданам о том, что в Новосибирской области увеличилось количество мошенников. Экипажи ходили по улицам и обходили квартиры. С 21:00 полицейские составы перейдут ко второму профилактическому мероприятию, направленному непосредственно на защиту граждан на улицах. Они будут нести службу уже в ночное время, — сообщили в ведомстве.