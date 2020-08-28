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В дневном пожаре в Дзержинском районе полностью выгорел автомобиль «Ниссан»

В пожаре никто не пострадал

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Причины пожара устанавливаются

Причины пожара устанавливаются

Днём 28 августа в Дзержинском районе Новосибирска на улице Королёва, 40 сгорел автомобиль «Ниссан».

По словам подписчика группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», возгорание заметили слишком поздно — тогда открытое пламя охватило почти весь автомобиль. Владельцу транспортного средства не удалось потушить его огнетушителем.

Ликвидировать возгорание смогли лишь прибывшие на место пожарные, однако к этому моменту от автомобиля остался один остов.

— Выезд пожарных на место в 12:53. Пожар локализовали в 13:00. Ликвидация — в 13:11, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Так выглядел автомобиль после пожара

Так выглядел автомобиль после пожара

В районе полуночи понедельника, 24 августа, в Октябрьском районе на территории ЖК «Европейский берег» сгорел автомобиль. Пострадала припаркованная рядом машина.

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пожарсгорел автомобиль
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