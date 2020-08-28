Новосибирские водители встали в многокилометровую пробку в обе стороны на Северном объезде

На Северном объезде в Новосибирске сегодня вечером, 28 августа, собралась пробка в обе стороны — судя по информации сайта 2ГИС, в этом месте проводят дорожные работы.



По данным сервиса, затор растянулся почти на 8 километров по пути из города и на 10 километров в обратном направлении. При этом уровень загруженности дорог по городу оценивается в 6 баллов. Судя по сообщениям автомобилистов в 2ГИС, пробка образовалась чуть больше часа назад.