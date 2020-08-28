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Новосибирские водители встали в многокилометровую пробку в обе стороны на Северном объезде

Затор по направлению в город растянулся на 10 километров, из города — на 8

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Водители стоят в пробке уже около часа

Водители стоят в пробке уже около часа

На Северном объезде в Новосибирске сегодня вечером, 28 августа, собралась пробка в обе стороны — судя по информации сайта 2ГИС, в этом месте проводят дорожные работы.

По данным сервиса, затор растянулся почти на 8 километров по пути из города и на 10 километров в обратном направлении. При этом уровень загруженности дорог по городу оценивается в 6 баллов. Судя по сообщениям автомобилистов в 2ГИС, пробка образовалась чуть больше часа назад.

Дорожные работы обозначены на карте в 2ГИС

Дорожные работы обозначены на карте в 2ГИС

В июне сообщалось, что дорожные работы на Северном объезде должны продлиться до октября.

Сегодня новосибирцы уже застревали в длинной пробке на Димитровском мосту — затор спровоцировало тройное ДТП.

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Северный объездзаторпробка
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