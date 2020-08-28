Возле треснувшей хрущёвки на Блюхера начали строить высотку

Компания «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» начала работы по подготовке строительства высотного здания рядом с домом на улице Блюхера, 38 — рабочих местные жители заметили около недели назад.



Разрешение на строительство компания получила ещё в июне. Согласно документу, на территории между жилым домом и зданием на Блюхера, 40 появится центр спортивной подготовки и медицинской реабилитации высотой 8–15 этажей с двумя подземными этажами.



«Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» принадлежит Веронике и Анатолию Иваненко — они также владеют и управляют клиникой «Золотое сечение». Как рассказали в компании, в новом центре будут оказывать специализированную медицинскую помощь спортсменам, в частности, при подготовке к соревнованиям, восстанавливать здоровье, лечить полученные травмы.

