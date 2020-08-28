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Возле треснувшей хрущёвки на Блюхера начали строить высотку

Она появится на месте бывшего школьного стадиона — в новом здании хотят лечить спортсменов

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Сейчас на территории, где когда-то был школьный стадион, готовятся к стройке

Сейчас на территории, где когда-то был школьный стадион, готовятся к стройке

В Новосибирске возводят высотный центр спортивной и медицинской реабилитации

Компания «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» начала работы по подготовке строительства высотного здания рядом с домом на улице Блюхера, 38 — рабочих местные жители заметили около недели назад.

Разрешение на строительство компания получила ещё в июне. Согласно документу, на территории между жилым домом и зданием на Блюхера, 40 появится центр спортивной подготовки и медицинской реабилитации высотой 8–15 этажей с двумя подземными этажами.

«Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» принадлежит Веронике и Анатолию Иваненко — они также владеют и управляют клиникой «Золотое сечение». Как рассказали в компании, в новом центре будут оказывать специализированную медицинскую помощь спортсменам, в частности, при подготовке к соревнованиям, восстанавливать здоровье, лечить полученные травмы.

— Помимо изложенного, в указанном центре также будет оказываться высококвалифицированная медицинская помощь населению с применением новейших технологий, — добавили в центре.

Строительство по проекту должно занять 19 месяцев. Сейчас компания ведёт подготовительные работы.

Сперва на участке снесли все кусты и деревья

Сперва на участке снесли все кусты и деревья

По наблюдениям местных жителей, сперва на участке вырезали все кусты и деревья, а на прошлой неделе появились ямы — жители предположили, что это связано с устройством водоснабжения участка. Между тем их беспокоит, что строительство может повредить соседние дома.

— Мы не против строительства, но дайте нам гарантии, если дом начнёт трескаться. Вы же знаете, дом какой. Они даже не взяли паспорт, — говорит старожил дома на улице Блюхера, 38 Лариса Беляева. — Они якобы сделали экспертизу, маячки поставили. Но подвижка земли будет — и что дальше? Маячки стоят на уровне 3-го этажа, а дом расходится сверху. А что нам делать, если что-то случится? Они дают нам кипы бумаг, а там ответа нет, куда нам бежать.

Ближайший к стройке дом покрыт глубокими трещинами: чем выше — тем их больше. Местные жители переживают, что, когда на стройке начнут делать фундамент, их дом рухнет

Ближайший к стройке дом покрыт глубокими трещинами: чем выше — тем их больше. Местные жители переживают, что, когда на стройке начнут делать фундамент, их дом рухнет

С застройкой местные жители борются с прошлой зимы, когда участок только планировали под застройку. Фасады обоих домов по соседству, 38 и 36, покрыты глубокими трещинами. Сейчас они стянуты железными «поясами», кое-где стяжки проходят прямо через квартиры.

— ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» в процессе предпроектных и проектных работ с привлечением специализированных организаций провело геологические изыскания, экспертизу состояния соседних зданий. Ведется постоянный мониторинг их технического состояния, — заверили в компании. — Все выводы экспертов учтены в проектной документации по строительству объекта.

На вопрос, какие меры предприняты для безопасности жилых домов, в компании не ответили.

Совсем недалеко от этого места разворачивается другая точечная застройка: у школы вместо гаражей хотят построить 25-этажку.

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Горский микрорайонточечная застройка
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