Требовал вызвать такси и угрожал пистолетом: пьяный покупатель напал на продавщицу в Новосибирске

— Задержанным оказался тридцатилетний житель села Плотниково, который только что приехал в Новосибирск с целью найти работу, но вместо этого успел лишь приобрести пневматический пистолет у неизвестного человека, — пояснили в ведомстве. — То, что пистолет, которым мужчина угрожал, не был огнестрельным, стало известно уже после его изучения. Угрозу своей жизни и продавец, и бойцы ГБР восприняли как реальную. Позже Татьяна (так зовут продавца) рассказала бойцам ГБР, что во время нападения подумала о своих маленьких детях.

Сейчас задержанный находится в Октябрьском отделе полиции.

— В полицию был действительно доставлен гражданин, проводится проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

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В феврале мужчина с игрушечным пистолетом напал на киоск возле дома № 8 по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска. Мужчина выпивал дома, в какой-то момент он решил похитить 300 рублей из киоска на покупку цветов для своей девушки, с которой они были в ссоре, и сигарет — теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.