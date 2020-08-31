Новосибирский депутат выписал себе зарплату в миллион рублей — суд обязал его вернуть деньги

— Но у нас у многих людей ещё даже не построено ничего. А земля каждого человека переводится в другую категорию по его персональному заявлению тогда, когда он построит дом, когда его введёт в эксплуатацию и сможет там постоянно проживать. До этого человек может использовать участок как дачу. А Михаил Бавыкин решил, что все должны платить. Конечно, народ негативно всё это воспринял, — рассказал корреспонденту НГС новый председатель «Дорожника» Илья Шерстобитов.



Садоводы решили провести ещё одно собрание, на котором попросили Бавыкина представить экономический расчёт повышения ежемесячного сбора, но этого так и не произошло. Тогда собственники, уточнил Шерстобитов, сами провели такой расчёт, в ходе которого выяснилось: прежних 2000 рублей хватает на всё. После этого было решено поменять председателя.



— И вот после собрания Бавыкин в течение недели снял себе около миллиона рублей, а ещё заплатил с них налоги. В итоге общий ущерб для общества был почти 1,3 миллиона рублей, — заметил Шерстобитов.

