Новосибирский депутат выписал себе зарплату в миллион рублей — суд обязал его вернуть деньги

Суд обязал новосибирского депутата вернуть миллион дачникам
Суд обязал депутата совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Михаила Бавыкина вернуть садоводам более миллиона рублей. Эти деньги он начислил себе в виде зарплаты перед увольнением с поста председателя ТСН «Дорожник», при этом на своей должности он находился на безвозмездной основе.
Как пояснили корреспонденту НГС жители «Дорожника», летом 2019 года Михаил Бавыкин на очередном собрании собственников объявил, что на нужды общества теперь надо сдавать ежемесячно не 2000 рублей, а около 5000 рублей. Он объяснил это тем, что земли «Дорожника» переводятся из категории дачных в категорию индивидуального жилищного строительства, поэтому надо оформлять в штат с зарплатой электрика, сантехника и другие должности.
— Но у нас у многих людей ещё даже не построено ничего. А земля каждого человека переводится в другую категорию по его персональному заявлению тогда, когда он построит дом, когда его введёт в эксплуатацию и сможет там постоянно проживать. До этого человек может использовать участок как дачу. А Михаил Бавыкин решил, что все должны платить. Конечно, народ негативно всё это воспринял, — рассказал корреспонденту НГС новый председатель «Дорожника» Илья Шерстобитов.
Садоводы решили провести ещё одно собрание, на котором попросили Бавыкина представить экономический расчёт повышения ежемесячного сбора, но этого так и не произошло. Тогда собственники, уточнил Шерстобитов, сами провели такой расчёт, в ходе которого выяснилось: прежних 2000 рублей хватает на всё. После этого было решено поменять председателя.
— И вот после собрания Бавыкин в течение недели снял себе около миллиона рублей, а ещё заплатил с них налоги. В итоге общий ущерб для общества был почти 1,3 миллиона рублей, — заметил Шерстобитов.
По словам нового председателя, Михаил Бавыкин пояснил членам правления общества, что это он выплатил себе зарплату за несколько лет.
В материалах суда отмечается, что после того, как в СНТ сменился председатель, бухгалтер сообщества заметила, что в июле-августе Михаил Бавыкин выплатил сам себе зарплату в размере 966 тысяч рублей.
Дзержинский суд рассмотрел жалобу садоводов и вынес решение: Михаил Бавыкин должен вернуть деньги обществу и компенсировать все издержки — всего 1 миллион 10 тысяч рублей.
— Бавыкин М. Г. не состоял в трудовых отношениях с ТСН «Дорожник»: отсутствуют решения правления о заключении с ним трудового договора, отсутствуют решения общего собрания собственников недвижимости о заключении трудового договора с Бавыкиным М. Г. и включении в смету доходов и расходов вознаграждения председателю, — отмечается в решении суда
Решение суда может быть обжаловано до конца августа 2020 года. Будет ли это делать прежний председатель или нет, выяснить не удалось: Михаил Бавыкин выслушал вопросы корреспондента НГС, но ничего не ответил и прервал телефонный разговор. Во время дальнейших звонков трубку он уже не брал.
В садовых обществах регулярно возникают скандалы, которые перерастают в судебные разбирательства. Один из громких конфликтов, о котором НГС подробно рассказывал, происходит в СНТ «Цитолог». Здесь бывший председатель садового общества Михаил Саламатов обвинил члена правления Андрея Храброва в мошенничестве с федеральными землями, а он, как утверждается в заявлении в полицию, избил Саламатова. Причём сделал это не в первый раз, судя по возбуждённому в конце 2019 года уголовному делу.