28 августа пятница
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 75.24
eur 89.00
Тема дняМинистр образования ответил читателям НГС

Все новости

Все новости

Лауреат «Народной премии НГС» и новосибирский художник отметил 95-летие — рассказываем, чем известен долгожитель

Вениамина Чебанова поздравили первые лица города и области — он ветеран ВОВ и член Союза художников

694
8Обсудить

Поделиться

Вениамин Чебанов отметил сегодня 95-летие

Вениамин Чебанов отметил сегодня 95-летие

Известный новосибирский художник-баталист отметил 95-летие

28 августа первые лица города и области поздравили с 95-летием Вениамина Чебанова — известного новосибирского художника-баталиста, ветерана ВОВ и Почётного жителя Новосибирска.

Ранее на «Народной премии НГС» Анатолий Локоть отдал художнику Вениамину Чебанову победу в номинации «Гордость города».

Мероприятие прошло в Сибирской мемориальной картинной галерее, где выставлены его работы.

— Город Новосибирск — это моё детство, отрочество и юность. Я благодарен всему городу и населению города, а самое главное — я благодарен фронтовикам, — сказал на мероприятии Вениамин Чебанов.

Вениамин Чебанов — известный новосибирский художник-баталист и ветеран Великой Отечественной войны. Он родился 28 августа 1925 года в Украинской ССР, в 1935 году его семья переехала в Новосибирск. Чебанов учился в пехотном училище, 9 ноября 1944 года отправился на 1-й Украинский фронт командиром стрелкового взвода. В боях был контужен, тяжело ранен. Вернувшись в мирную жизнь, он посвятил себя художественному творчеству, через которое рассказывает о цене победы Красной армии и советского народа в Великой Отечественной войне, о простых солдатах — героях, защитивших Родину. Его работы находятся во многих музеях нашей страны и в частных собраниях в Польше, Германии, Франции, США, Китае и Финляндии.

Среди известных работ Вениамина Чебанова — огромная картина для 100-квартирного дома размером 2,7 на 10 м. Это единственная за Уралом диорама и к тому же написанная участником Великой Отечественной войны. В результате в 100-квартирном доме создали подразделение Городского центра изобразительных искусств площадью около 600 квадратных метров.

За этот год художник написал две картины, которые посвящены современным событиям, в их числе «Клятва ополченцев. Саур-могила. 2014»

За этот год художник написал две картины, которые посвящены современным событиям, в их числе «Клятва ополченцев. Саур-могила. 2014»

Поздравительные слова художнику сказали полпред СФО Сергей Меняйло, губернатор НСО Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Вы для нас являетесь примером того поколения, тех фронтовиков, которые нашли в себе силы жить, творить и достигать новых высот в науке, промышленности — во многих отраслях. А ещё огромное спасибо за то, что помогаете выполнять нам свой долг. Фронтовики, которые оставили воспоминания, художественные произведения — вы нам в этом здорово помогаете, — поблагодарил и поздравил художника Андрей Травников, губернатор НСО.

В 2019 году художник 520 своих художественных произведений&nbsp;подарил Новосибирску

В 2019 году художник 520 своих художественных произведений подарил Новосибирску

В августе 2017 года НГС рассказывал, как соседи во дворе дома поздравили со 100-летним юбилеем Ивана Чунарева: он принимал участие в Великой Отечественной войне, был участником Советско-японской войны в 1945 году. После войны мужчина работал на новосибирском заводе полупроводников. Чунарев претендует на звание старейшего жителя Новосибирска.

А два года назад мы рассказывали про старейшую на тот момент жительницу области — женщину из Болотнинского района, ей исполнилось 104 года.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ВОВпочетный житель
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!