Лауреат «Народной премии НГС» и новосибирский художник отметил 95-летие — рассказываем, чем известен долгожитель

Вениамин Чебанов — известный новосибирский художник-баталист и ветеран Великой Отечественной войны. Он родился 28 августа 1925 года в Украинской ССР, в 1935 году его семья переехала в Новосибирск. Чебанов учился в пехотном училище, 9 ноября 1944 года отправился на 1-й Украинский фронт командиром стрелкового взвода. В боях был контужен, тяжело ранен. Вернувшись в мирную жизнь, он посвятил себя художественному творчеству, через которое рассказывает о цене победы Красной армии и советского народа в Великой Отечественной войне, о простых солдатах — героях, защитивших Родину. Его работы находятся во многих музеях нашей страны и в частных собраниях в Польше, Германии, Франции, США, Китае и Финляндии.

Среди известных работ Вениамина Чебанова — огромная картина для 100-квартирного дома размером 2,7 на 10 м. Это единственная за Уралом диорама и к тому же написанная участником Великой Отечественной войны. В результате в 100-квартирном доме создали подразделение Городского центра изобразительных искусств площадью около 600 квадратных метров.