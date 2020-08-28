Лауреат «Народной премии НГС» и новосибирский художник отметил 95-летие — рассказываем, чем известен долгожитель

Известный новосибирский художник-баталист отметил 95-летие
28 августа первые лица города и области поздравили с 95-летием Вениамина Чебанова — известного новосибирского художника-баталиста, ветерана ВОВ и Почётного жителя Новосибирска.
Ранее на «Народной премии НГС» Анатолий Локоть отдал художнику Вениамину Чебанову победу в номинации «Гордость города».
Мероприятие прошло в Сибирской мемориальной картинной галерее, где выставлены его работы.
— Город Новосибирск — это моё детство, отрочество и юность. Я благодарен всему городу и населению города, а самое главное — я благодарен фронтовикам, — сказал на мероприятии Вениамин Чебанов.
Вениамин Чебанов — известный новосибирский художник-баталист и ветеран Великой Отечественной войны. Он родился 28 августа 1925 года в Украинской ССР, в 1935 году его семья переехала в Новосибирск. Чебанов учился в пехотном училище, 9 ноября 1944 года отправился на 1-й Украинский фронт командиром стрелкового взвода. В боях был контужен, тяжело ранен. Вернувшись в мирную жизнь, он посвятил себя художественному творчеству, через которое рассказывает о цене победы Красной армии и советского народа в Великой Отечественной войне, о простых солдатах — героях, защитивших Родину. Его работы находятся во многих музеях нашей страны и в частных собраниях в Польше, Германии, Франции, США, Китае и Финляндии.
Среди известных работ Вениамина Чебанова — огромная картина для 100-квартирного дома размером 2,7 на 10 м. Это единственная за Уралом диорама и к тому же написанная участником Великой Отечественной войны. В результате в 100-квартирном доме создали подразделение Городского центра изобразительных искусств площадью около 600 квадратных метров.
Поздравительные слова художнику сказали полпред СФО Сергей Меняйло, губернатор НСО Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Вы для нас являетесь примером того поколения, тех фронтовиков, которые нашли в себе силы жить, творить и достигать новых высот в науке, промышленности — во многих отраслях. А ещё огромное спасибо за то, что помогаете выполнять нам свой долг. Фронтовики, которые оставили воспоминания, художественные произведения — вы нам в этом здорово помогаете, — поблагодарил и поздравил художника Андрей Травников, губернатор НСО.
В августе 2017 года НГС рассказывал, как соседи во дворе дома поздравили со 100-летним юбилеем Ивана Чунарева: он принимал участие в Великой Отечественной войне, был участником Советско-японской войны в 1945 году. После войны мужчина работал на новосибирском заводе полупроводников. Чунарев претендует на звание старейшего жителя Новосибирска.
А два года назад мы рассказывали про старейшую на тот момент жительницу области — женщину из Болотнинского района, ей исполнилось 104 года.