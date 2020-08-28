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Суд назначил наказание сибирячке, которая незаконно получила маткапитал и потратила его на ипотеку

Во время процесса женщина признала свою вину

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Сначала женщина получила липовое свидетельство о рождении ребёнка, а затем — макапитал&nbsp;

Сначала женщина получила липовое свидетельство о рождении ребёнка, а затем — макапитал 

Жительница Новосибирска получила срок за мошенничество с маткапиталом

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор жительнице Новосибирска Вере Базановой — её признали виновной в мошенничестве с материнским капиталом.

Как рассказала старший помощник прокурора Калининского района Вероника Аникина, в октябре 2019 года Базанова обратилась к незнакомой женщине за помощью с получением свидетельства о рождении ребенка. Базанова соврала ей, что родила ребенка в Красноярске без помощи врачей. Женщины вместе поехали в красноярский ЗАГС, чтобы зарегистрировать несуществующего младенца.

— Базанова указала о факте рождения у неё 2 сентября 2016 года дочери, а её новая знакомая, добросовестно заблуждаясь, подтвердила факт рождения ребенка вне медицинской организации и без медицинской помощи. На основании поданных Базановой и второй женщиной сведений и заявлений произведена регистрация рождения Базановой А., выдано свидетельство о рождении ребенка с указанными анкетными данными, — сообщили в прокуратуре Калининского района.

На следующий день Базанова обратилась в пенсионный фонд с заявлением на маткапитал, предоставив свидетельство о рождении несуществующего ребенка. Через месяц женщине выплатили 453 026 рублей. Полученными деньгами Базанова погасила основной долг по ипотеке.

Женщина признала вину в полном объеме. Суд признал её виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и приговорил к 3 годам лишения свободы. Наказание постановили считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Недавно мы рассказывали о новом способе мошенничества — липовых штрафах за нарушение режима самоизоляции.

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ипотекаматкапиталмошенничество
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