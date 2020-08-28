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Команда разведчиков из России быстрее всех подорвала «железную дорогу» — 15 фото с конкурса в Кольцово

Участники из нашей страны справились с заданием за 32 минуты и 10 секунд

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Команда из России справилась с «Тропой разведчика» очень быстро в этом году

Команда из России справилась с «Тропой разведчика» очень быстро в этом году

В Новосибирске сегодня, 28 августа, завершился международный конкурс «Отличники войсковой разведки — 2020», в котором принимали участие военные из 10 стран. Победителем стала команда из России, которая к тому же установила новый рекорд соревнований.

Российские участники установили рекорд на испытании «Тропа разведчика» — они справились с заданием за 32 минуты и 10 секунд.

— Полоса, длиной более 700 м, включает в себя свыше 20 различных препятствий, преодоление которых требует от участников слаженности действий и высокого уровня как физической, так и боевой подготовки. Разведчикам предстояло преодолеть стандартный забор НАТО, ров с водой, участок зараженной местности, разрушенные здания, заборы с колючей проволокой, а также произвести подрыв участка железной дороги и установить связь с командованием после выполнения задачи, — рассказали подробнее о задании в пресс-службе ЦВО.

Прошлый рекорд также принадлежал команде из России. В 2018 году она справилась с этапом за 34 минуты и 56 секунд.

В 2020 году в конкурсе принимали участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — из Южноафриканской Республики и Республики Афганистан. В их составе было по одному человеку.

Показываем, как проходил конкурс в этом году.

В Кольцово в этом году съехались участники из 10 стран

В Кольцово в этом году съехались участники из 10 стран

В конкурсе в полном составе принимали участие&nbsp;команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.&nbsp;Также были две одиночные команды — из Южноафриканской Республики и Республики Афганистан. В их составе было по одному человеку

В конкурсе в полном составе принимали участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго. Также были две одиночные команды — из Южноафриканской Республики и Республики Афганистан. В их составе было по одному человеку

Длина «Тропы разведчика» более 700 метров. Одним из заданий было уничтожение условной железной дороги. Разведчики должны были её подорвать — для этого они использовали файрволы. Все прекрасно справились с этим заданием

Длина «Тропы разведчика» более 700 метров. Одним из заданий было уничтожение условной железной дороги. Разведчики должны были её подорвать — для этого они использовали файрволы. Все прекрасно справились с этим заданием

Все участники показали себя с самой лучшей стороны

Все участники показали себя с самой лучшей стороны

Участники должны были преодолеть более 20 различных препятствий

Участники должны были преодолеть более 20 различных препятствий

Участникам выпадали и незапланированные задания. На полигоне увязла машина медицины катастроф

Участникам выпадали и незапланированные задания. На полигоне увязла машина медицины катастроф

Разведчикам предстояло преодолеть стандартный забор НАТО

Разведчикам предстояло преодолеть стандартный забор НАТО

Задания были не такие простые, как казалось на первый взгляд&nbsp;

Задания были не такие простые, как казалось на первый взгляд 

Разведчики должны уметь всё

Разведчики должны уметь всё

В ходе прохождения «Тропы разведчика» участникам необходимо было уничтожать условных противников броском ножа из различных положений и преодолевать зараженные участки местности в противогазах&nbsp;

В ходе прохождения «Тропы разведчика» участникам необходимо было уничтожать условных противников броском ножа из различных положений и преодолевать зараженные участки местности в противогазах 

Разведчики должны были эвакуировать «раненого», оказав ему первую медицинскую помощь

Разведчики должны были эвакуировать «раненого», оказав ему первую медицинскую помощь

Очередность прохождения «Тропы» определяли заранее во время жеребьёвки

Очередность прохождения «Тропы» определяли заранее во время жеребьёвки

Участники должны были продемонстрировать свою выносливость, быстроту, силу и знания

Участники должны были продемонстрировать свою выносливость, быстроту, силу и знания

Команда из России победила!

Команда из России победила!

Накануне, 27 августа, в Новосибирске на военном аэродроме в аэропорту Толмачёво открылся Международный военно-технический форум «Армия-2020», который продлится три дня. За это время жителям города покажут более 100 единиц новейшей военной техники и самую современную экипировку военных. Кроме того, на аэродроме пройдут показательные выступления военнослужащих. Наш фотокорреспондент побывал на форуме одним из первых. Посмотреть лучшие фотографии можно здесь.

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