Команда разведчиков из России быстрее всех подорвала «железную дорогу» — 15 фото с конкурса в Кольцово

В Новосибирске сегодня, 28 августа, завершился международный конкурс «Отличники войсковой разведки — 2020», в котором принимали участие военные из 10 стран. Победителем стала команда из России, которая к тому же установила новый рекорд соревнований.

Российские участники установили рекорд на испытании «Тропа разведчика» — они справились с заданием за 32 минуты и 10 секунд.

— Полоса, длиной более 700 м, включает в себя свыше 20 различных препятствий, преодоление которых требует от участников слаженности действий и высокого уровня как физической, так и боевой подготовки. Разведчикам предстояло преодолеть стандартный забор НАТО, ров с водой, участок зараженной местности, разрушенные здания, заборы с колючей проволокой, а также произвести подрыв участка железной дороги и установить связь с командованием после выполнения задачи, — рассказали подробнее о задании в пресс-службе ЦВО.