Команда разведчиков из России быстрее всех подорвала «железную дорогу» — 15 фото с конкурса в Кольцово

В Новосибирске сегодня, 28 августа, завершился международный конкурс «Отличники войсковой разведки — 2020», в котором принимали участие военные из 10 стран. Победителем стала команда из России, которая к тому же установила новый рекорд соревнований.
Российские участники установили рекорд на испытании «Тропа разведчика» — они справились с заданием за 32 минуты и 10 секунд.
— Полоса, длиной более 700 м, включает в себя свыше 20 различных препятствий, преодоление которых требует от участников слаженности действий и высокого уровня как физической, так и боевой подготовки. Разведчикам предстояло преодолеть стандартный забор НАТО, ров с водой, участок зараженной местности, разрушенные здания, заборы с колючей проволокой, а также произвести подрыв участка железной дороги и установить связь с командованием после выполнения задачи, — рассказали подробнее о задании в пресс-службе ЦВО.
Прошлый рекорд также принадлежал команде из России. В 2018 году она справилась с этапом за 34 минуты и 56 секунд.
В 2020 году в конкурсе принимали участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — из Южноафриканской Республики и Республики Афганистан. В их составе было по одному человеку.
Показываем, как проходил конкурс в этом году.
Накануне, 27 августа, в Новосибирске на военном аэродроме в аэропорту Толмачёво открылся Международный военно-технический форум «Армия-2020», который продлится три дня. За это время жителям города покажут более 100 единиц новейшей военной техники и самую современную экипировку военных. Кроме того, на аэродроме пройдут показательные выступления военнослужащих. Наш фотокорреспондент побывал на форуме одним из первых. Посмотреть лучшие фотографии можно здесь.