Сибирячка сломала ногу на тропе Голицына в Крыму — ей на помощь отправились спасатели

Вечером 27 августа, на тропе Голицына в крымском Судаке женщина из Новосибирска оступилась и повредила ногу, после это дальше идти она не смогла.

На место выехала смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» из 4 человек. Пострадавшую нашли на участке с сыпучим грунтом.

— Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», с использованием вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной конечности. Затем на специальных носилках эвакуировали женщину, жительницу Новосибирска к автомобилю скорой медицинской помощи, — рассказал Министр.

