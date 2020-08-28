Сибирячка сломала ногу на тропе Голицына в Крыму — ей на помощь отправились спасатели

Вечером 27 августа, на тропе Голицына в крымском Судаке женщина из Новосибирска оступилась и повредила ногу, после это дальше идти она не смогла.
На место выехала смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» из 4 человек. Пострадавшую нашли на участке с сыпучим грунтом.
— Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», с использованием вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной конечности. Затем на специальных носилках эвакуировали женщину, жительницу Новосибирска к автомобилю скорой медицинской помощи, — рассказал Министр.
Как объяснили журналисту НГС в отряде «КРЫМ-СПАС», женщине 51 год, во время прогулки она сломала голеностоп левой ноги, после эвакуации её передали автомобилю скорой помощи.
Недавно в крымском Судаке потерялись два мальчика из Новосибирска — они вместе с родителями так же гуляли по тропе Голицына. В поисках и тогда помогал «КРЫМ-СПАС», детей нашли через час.
Курортный сезон в Крыму начался в середине июня — там отменили самоизоляцию для российских туристов и обязательную обсервацию. После этого побережья Чёрного моря начали постепенно заполняться туристами до такой степени, что начинает казаться — Крым и Сочи скоро треснут.
Поэтому прочитайте материал, в котором сибирячка рассказала, как бюджетно отдохнуть на Крымском побережье и где найти пустые пляжи — советы можно прочитать тут. О том, как наплыв туристов выглядит с точки зрения жителей самого Крыма, можно прочитать в материале Алёны Хазинуровой из Севастополя.