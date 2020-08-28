С рекламой и телефоном главы: новосибирцы переиздали городской справочник — им пользовались в 1912 году

В Новосибирске переиздали городской справочник 1912 года
Музей Новосибирска переиздал «Справочник по городу Ново-Николаевску» — оригинал был издан в 1912 году и содержал информацию о городе, улицах и рекламу того времени.
Как рассказала директор музея Елена Щукина, оригинальное издание считается одним из редких изданий о Ново-Николаевске. Единственная известная копия сегодня хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.
Всего было два издания этого справочника: первое, 1910 года, «Карманная памятная книга по Ново-Николаевску», также находится в Санкт-Петербурге, а точную копию второго переиздали по инициативе основателя кофеен Capital of Siberia и White Swift Сергея Синягина при поддержке «Центра содействия музейной деятельности» и зампреда Совета депутатов Рената Сулейманова.
Автор справочника — Николай Литвинов, в этом году исполнилось 155 лет со дня его рождения.
— Он приехал сюда на строительство первого железнодорожного моста, был фельдшером по образованию, но считал, что ему нужно не только лечить людей, но и заниматься общественной работой. Поэтому он открыл в городе первый книжный магазин и выпускал первую газету — в 1906 году вышла первая «Народная летопись», так что это, можно сказать, первый газетчик, — рассказала Елена Щукина. — Но его фамилия, я думаю, многим знакома по фотооткрыткам. В начале 20 века фотооткрыток с видами Ново-Николаевска было существенно больше, чем таких же открыток с видами Томска и Омска. На них был какой-то неказистый посёлок, но они были на русском и французском языках. Так что это такой первый пиар-менеджер города.
Фотокопию оригинала книги сделали сотрудники Сергея Синягина, но сделать факсимильное издание не удалось: оказалось, что оригинальный шрифт не распознаётся современными программами. Сотрудникам музея пришлось вручную заново набрать книгу, после чего для издания воссоздали уникальный шрифт, который затем был использован при издании.
Все декоративные элементы справочника были воссозданы вручную. В книгу также вошли первый историографический очерк о молодом городе, карта Ново-Николаевска 1910 года и фотографии.
— Мы подобрали именно те фотографии, которые были в оригинале, причём три фотографии мы не смогли найти в Новосибирске и использовали из оригинала, поэтому они чуть хуже качеством. То есть сегодня мы видим ту книгу, какую задумывал Николай Литвинов, — отметила директор музея Новосибирска.
Над редактурой, корректурой и вёрсткой книги на протяжении 2019 и 2020 годов работали сотрудники литературного фонда «Сибирские Огни».
— Здесь описано, как должна быть устроена винная лавка, и представляете, телефон даже у ямщиков был. Изучать эту книгу — как ходить по старому Ново-Николаевску, — заметил главный редактор фонда Михаил Щукин.
Краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев выступил автором статьи о Николае Литвинове, которая размещена на суперобложке справочника.
Пока справочник выпущен ограниченным тиражом в 10 экземпляров — издание обошлось в 75 тысяч рублей. Пока книга не продаётся, в музее рассчитывают найти инвестора, который бы помог издать его более объёмным тиражом. По оценке Елены Щукиной, тысяча экземпляров справочника обойдётся примерно в 200 тысяч рублей.
— Издание этой книги — начало целой серии. На деньги с продажи мы хотим выпустить следующую книгу. Мы планируем в идеале каждый год выпускать по репринту одной уникальной книги, которая утрачена для Новосибирска, и вводить её в оборот, — пояснила Щукина.
Во время первого издания справочника в городе построили дом, в котором позднее жила Янка Дягилева, — правнук одного из них поделился с НГС его фотографиями и документами.