С рекламой и телефоном главы: новосибирцы переиздали городской справочник — им пользовались в 1912 году

Музей Новосибирска переиздал «Справочник по городу Ново-Николаевску» — оригинал был издан в 1912 году и содержал информацию о городе, улицах и рекламу того времени.



Как рассказала директор музея Елена Щукина, оригинальное издание считается одним из редких изданий о Ново-Николаевске. Единственная известная копия сегодня хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Всего было два издания этого справочника: первое, 1910 года, «Карманная памятная книга по Ново-Николаевску», также находится в Санкт-Петербурге, а точную копию второго переиздали по инициативе основателя кофеен Capital of Siberia и White Swift Сергея Синягина при поддержке «Центра содействия музейной деятельности» и зампреда Совета депутатов Рената Сулейманова.

